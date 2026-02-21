Самолеты, корабли и РСЗО: Генштаб ВСУ сообщил о поражении российской военной техники на юге

На временно оккупированных Россией территориях Силы обороны Украины поразили военные средства противника. Потери врага сейчас уточняются.

В ночь на 21 февраля Силы обороны нанесли удары по военным объектам и технике ВС РФ на временно оккупированных территориях нашей страны. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВС Украины.

В районе города Инкерман в Крыму были поражены два пограничных сторожевых корабля проекта 22460 "Охотник".

Зафиксировано поражение целей, масштабы ущерба уточняются.

Сторожевой корабль

На территории авиационного ремонтного завода в городе Евпатория были поражены два противолодочных самолета-амфибии Бе-12, сообщили в ГШ ВСУ.

Кроме того, в районе населенного пункта Астраханка Запорожской области подразделения Сил обороны Украины поразили реактивную систему залпового огня "Торнадо-С".

Торнадо-С

Окончательные масштабы нанесенного ущерба, который был нанесен противнику, в данный момент уточняются.

Силы обороны Украины продолжают системно снижать боевой потенциал агрессора, лишая его возможностей вести наступательные действия, — отметили в Генштабе.

