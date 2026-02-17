ВСУ уничтожили вертолет Ка-27 Helix ВС РФ: Генштаб рассказал о деталях атаки

Дроны Вооруженных сил Украины уничтожили боевой вертолет Ка-27 Вооруженных сил Российской Федерации, сообщил Генеральный штаб ВСУ. Благодаря успешной атаке россияне лишились единицы военной техники, которая стоит 1,5 млн долл. и могла атаковать морские дроны Сил обороны.

Удар по российскому Ка-27 состоялся на территории ВОТ Крыма, говорится в сообщении командования в Telegram-канале. Дроны ударили по цели в ночь на 17 февраля. Точка попадания — рядом с селом Камышлы. Кроме вертолета, удалось взорвать еще три важных цели, заявило командование. Под ударом украинских дронов оказались пункты дислокации российских операторов БпЛА рядом с Гуляйполем и Затишьем в Запорожской области и неподалеку от села Анатолиевка в Курской области РФ.

Генштаб объяснил, что удары по российским целям наносились для того, чтобы уменьшить наступательный потенциал ВС РФ. Командование утверждает, что есть подтверждение попадания по Ка-27. Также уточняется, что информация о последствиях других ударов уточняется.

Камышлы — населенный пункт на Крымском полуострове, расположенный на полпути между Севастополем и авиабазой "Бельбек". Местность должна была бы быть защищена российской системой ПВО, но украинские дроны сумели добраться до цели. Гуляйполе и Затишье, упомянутые в отчете Генштаба, — населенные пункты на отрезке фронта, на котором, как писали западные аналитики, могут происходить контратакующие действия ВСУ.

