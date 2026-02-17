ССО ударили по ОТРК "Искандер" и базе "Рубикон": как отработали дроны FP-2 (видео)

Бойцы Сил специальных операций ВСУ попали ударными беспилотниками FP-2 по ангару во временно оккупированном Крыму, в котором хранился оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер". На видео с кадрами попадания — столб огня на месте удара. Какие объекты удалось уничтожить дронам ССО в феврале 2026 года?

Силы спецопераций провели серию успешных ударов по военным объектам ВС РФ на временно оккупированных территориях, говорится в заявлении пресс-службы подразделения в Telegram-канале. Одна из пораженных целей — ОТРК "Искандер" в селе Пасечное в Крыму. Вторая — база подразделения дронов "Рубикон" в селе Высокое в Запорожской области. Видео с разведывательных дронов показало, что произошли попадания и начался пожар.

Военные не уточнили, когда именно нанесли удары по точкам дислокации установки "Искандер" и группы "Рубикон" ВС РФ. Зато указано, что серию атак провели с 9 по 14 февраля и поразили более 10 целей. Также добавляется, что в базу российских операторов дронов влетело "несколько дронов". На записи, опубликованной ССО, можно увидеть, как FP-2 беспрепятственно подлетают к ангарам и домам и попадают по военным объектам ВС РФ. Все попадания, кроме атаки в Крыму, — недалеко от линии фронта.

ССО и удары по ВС РФ — детали

Какие цели поразили дроны FP-2 ССО с 9 по 19 февраля:

село Пасечное в ВОТ Крыма — ОТРК "Искандер";

село Высокое в ВОТ Запорожской области — пункт дистанционного пилотирования ЦПБТ "Рубикон";

село Ялта в ВОТ Донецкой области — склад горюче-смазочных материалов и ремонтную базу ВС РФ;

село Любимовка в ВОТ Запорожской области — склад оружия и военной техники группировки "Восток" ВС РФ;

поселок Большая Новоселка в ВОТ Запорожской области — позиции 36 ОМСБР ВС РФ;

село Терпенье в ВОТ Запорожской области — склад боеприпасов российского подразделения;

поселок Селидово в ВОТ Запорожской области — склад материально-технического обеспечения;

село Сладководное в ВОТ Запорожской области — место стоянки техники.

На карте Google Maps видим, что объекты, по которым ударили дроны бойцов ССО, расположены неподалеку от линии фронта в Запорожской области и хранят технику, оружие, топливо для подразделений ВС РФ, воюющих на южном фронте.

ССО и удары по ВС РФ — карта попаданий 9-14 февраля Фото: Google Maps

Отметим, Фокус писал о массированной атаке дронов на военные объекты РФ, которая состоялась в ночь на 17 февраля. В сети сообщили, что БпЛА попали по Ильскому НПЗ и долетели до химзавода "Метафракс" в Пермском крае. Российское Минобороны подтвердило налет более 170 беспилотников, но заверило, что их все сбили средства ПВО.

Напоминаем, 10 февраля состоялась воздушная атака дронов на Волгоградский НПЗ: росСМИ рассказали о разрушительных последствиях удара. Между тем 11 февраля стало известно об ударе по Ухтинскому НПЗ, расположенному почти в 2 тыс. км от границ Украины.