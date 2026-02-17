ССО вдарили по ОТРК "Искандер" та базі "Рубикон": як відпрацювали дрони FP-2 (відео)

Бійці Сил спеціальних операцій ЗСУ влучили ударними безпіотниками FP-2 по ангару у тимчасово окупованому Криму, у якому зберігався оперативно-тактичний ракетний комплекс "Искандер". На відео з кадрами влучання — стовп вогню на місці удару. Які об'єкти вдалось знищити дронам ССО у лютому 2026 року?

Сили спецоперацій провели серію успішних ударів по військових об'єктах ЗС РФ на тимчасово окупованих територіях, ідеться у заяві пресслужби підрозділу у Telegram-каналі. Одна з уражених цілей — ОТРК "Искандер" у селі Пасічне в Криму. Друга — база підрозділу дронів "Рубикон" у селі Високе у Запорізькій області. Відео з розвідувальних дронів показало, що стались влучання та почалась пожежа.

Військові не уточнили, коли саме завдали ударів по схованках установки "Искандер" та групи "Рубикон" ЗС РФ. Натомість вказано, що серію атак провели з 9 по 14 лютого і вразили понад 10 цілей. Також додається, що у базу російських операторів дронів влетіло "кілька дронів". На записі, опублікованому ССО, можна побачити, як FP-2 безперешкодно підлітають до ангарів та будинків й влучають по військових об'єктах ЗС РФ. Усі влучання, окрім атаки в Криму, — неподалік лінії фронту.

ССО та удари по ЗС РФ — деталі

Які цілі уразили дрони FP-2 ССО з 9 по 19 лютого:

село Пасічне в ТОТ Криму — ОТРК "Искандер";

селі Високе у ТОТ Запорізькій області — пункт дистанційного пілотування ЦПБТ "Рубикон";

село Ялта у ТОТ Донецькій області — склад паливо-мастильних матеріалів та ремонту базу ЗС РФ;

село Любимівка у ТОТ Запорізькій області — склад зброї та військової техніки угрупування "Восток" ЗС РФ;

селище Велика Новосілка у ТОТ Запорізькій області — позиції 36 ОМСБР ЗС РФ;

село Терпіння у ТОТ Запорізькій області — склад боєприпасів російського підрозділу;

селище Селидове у ТОТ Запорізькій області — склад матеріально-технічного забезпечення;

село Солодководне у ТОТ Запорізькій області — місце стоянки техніки.

На карті Google Maps бачимо, що об'єкти, по яких ударили дрони бійців ССО, розташовані неподалік від лінії фронту у Запорізькі області та техніку, зброю, пальне підрозділам ЗС РФ, які воюють на південному фронті.

