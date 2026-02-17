ЗСУ знищили вертоліт Ка-27 Helix ЗС РФ: Генштаб розповів про деталі атаки

Дрони Збройних сил України знищили бойовий вертоліт Ка-27 Збройних сил Російської Федерації, повідомив Генеральний штаб ЗСУ. Завдяки успішній атаці росіяни позбулись одиниці військової техніки, яка коштує 1,5 млн дол. та могла атакувати морські дрони Сил оборони.

Удар по російському Ка-27 відбувся на території ТОТ Криму, ідеться у дописі командування у Telegram-каналі. Дрони вдарили по цілі в ніч на 17 лютого. Точка влучання — поруч з селом Камишли. Крім вертольота, вдалось підірвати ще три важливих цілі, заявило командування. Під ударом українських дронів опинились пункти дислокації російських операторів БпЛА поруч з Гуляйполем та Затишшям у Запорізькій області та неподалік від села Анатоліївка у Курській області РФ.

Генштаб пояснив, що удари по російських цілях завдавались для того, щоб зменшити наступальний потенціал ЗС РФ. Командування стверджує, що є підтвердження влучання по Ка-27. Також уточнюється, що інформація про наслідки інших ударів уточнюються.

Відео дня

Камишли — населений пункт на Кримському півострові, розташований на півдорозі між Севастополем та авіабазою "Бельбек". Місцевість мала б бути захищеною російською системою ППО, але українські дрони зуміли дістатись до цілі. Гуляйполе та Затишшя, згадані у звіті Генштабу, — населені пункти на відтинку фронту, на якому, як писали західні аналітики, можуть відбуватись контратакувальні дії ЗСУ.

Ка-27 ЗС РФ — деталі

Ка-27 — російський ударний вертоліт, розроблений за часів СРСР у 80-ті роки минулого століття. Основне призначення повітряного судна — виявлення та удари по надводних та підводних цілях. При цьому можливості виявлення підводних об'єктів — на глибину до 500 м. До всього, Ка-27 може працювати у поганих погодних умовах і здійматись у повітря як з землі, так і з палуби корабля. Основні характеристики — швидкість до 291 км/год, бойова дальність 200 км, висота до 3,5 км, озброєний вісьмома бомбами ПЛАБ-250-120 (протичовнова авіаційна бомба) й однією торпедою. Проєкт з документування втрат на російсько-українській війні ORYX ще ні разу не підтверджував знищення такої цілі, при цьому російська армія має близько 90 од. Ка-27 різних модифікацій.

Зазначимо, 17 лютого Фокус писав про інші військові об'єкти ЗС РФ, уражені Силами оборони України. Серед іншого, бійці Сил спеціальних операцій ЗСУ повідомили про удар по місцю зберігання ОТРК "Искандер" на території тимчасово окупованого Криму. Інша ціль — база підрозділу операторів БпЛА "Рубикон" ЗС РФ неподалік від лінії фронту.

Нагадуємо, в ніч на 17 лютого було гучно у Краснодарському краї та неподалік від Пермі: які об'єкти на території РФ загорілись після атаки дорнів ЗСУ.