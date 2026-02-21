Літаки, кораблі та РСЗВ: Генштаб ЗСУ повідомив про ураження російської військової техніки на півдні
На тимчасово окупованих Росією територіях Сили оборони України уразили військові засоби противника. Втрати ворога наразі уточнюються.
У ніч на 21 лютого Сили оборони завдали ударів по військових об’єктах і техніці ЗС РФ на тимчасово окупованих територіях нашої країни. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗС України.
У районі міста Інкерман у Криму було уражено два прикордонні сторожові кораблі проєкту 22460 "Охотник".
Зафіксовано ураження цілей, масштаби збитків уточнюються.
На території авіаційного ремонтного заводу у місті Євпаторія було уражено два протичовнових літака-амфібії Бе-12, повідомили у ГШ ЗСУ.
Крім того, у районі населеного пункту Астраханка Запорізької області підрозділи Сил оборони України уразили реактивну систему залпового вогню "Торнадо-С" .
Остаточні масштаби завданих збитків, які було завдано противнику, наразі уточнюються.
Сили оборони України продовжують системно знижувати бойовий потенціал агресора, позбавляючи його можливостей вести наступальні дії, — наголосили у Генштабі.
Нагадаємо, дрони Збройних сил України знищили бойовий вертоліт Ка-27 Збройних сил Російської Федерації. Завдяки успішній атаці росіяни позбулися військової техніки, яка коштує 1,5 млн доларів.
