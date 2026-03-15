По енергетиці Бєлгорода вдарили ракетами: місто без світла, тепла та води (відео)

У ніч на 15 березня ударні безпілотники та ракети атакували енергетичну інфраструктуру російського Бєлгорода, внаслідок чого у місті почались проблеми зі світлом.

Також в Бєлгороді перебої з постачанням води та опалення, повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

"Бєлгород і Бєлгородський округ зазнали масованого ракетного обстрілу з боку ЗСУ", — написав Гладков.

Він уточнив, що, за попередньою інформацією, постраждалих внасілдко атаки немає.

"Зазнали серйозних пошкоджень об’єкти енергетичної інфраструктури. У результаті зафіксовано перебої з постачанням електроенергії, водопостачанням та опаленням", — зазначив Гладков.

Губернатор пообіцяв надати більш точний масштаб пошкоджень у світлий час доби.

"У Бєлгороді на території одного з об'єктів сталося загоряння — пожежні розрахунки виїхали на місце. Крім того, пошкоджено скління багатоквартирного будинку. Усі аварійні служби перебувають на місцях", — наголосив Гладков.

Водночас у мережі з'явились відео, на яких чути вибухи та прильоти у Бєлгороді.

"Ракетний удар був по об’єктах енергетичної інфраструктури, ТЕЦ, підстанції", — йдеться у підписі до одного з відео.

На момент публікації матеріалу українська сторона не коментувала ракетного обстрілу Бєлгорода.

Нагадаємо, ввечері 14 березня ЗСУ знищили склад російських ракет в Луганській області.

У ніч на 14 березня дрони уразили ключовий вузол Афіпського НПЗ.