Второй раз за неделю: дроны поразили российскую нефтебазу в Тихорецке (видео)

В ночь на 15 марта ударные беспилотники повторно атаковали нефтебазу в Тихорецке Краснодарского края РФ, из-за чего на территории предприятия вспыхнул пожар.

Обломки дронов также повредили высоковольтные линии в Тихорецке, сообщил Оперативный штаб Краснодарского края.

"В пригороде Тихорецка произошло возгорание на территории нефтебазы из-за падения обломков БПЛА", — говорится в сообщении.

В штабе уточнили, что, по предварительной информации, пострадавших нет, а на месте работают оперативные и специальные службы.

"Также в Тихорецком районе обломки БПЛА повредили две высоковольтные линии. Аварийно-восстановительные работы начнутся после того, как специалисты завершат осмотр территории", — отметили в оперштабе Краснодарского края.

В то же время в сети появились видео и фото, на которых видно пожар, возникший на нефтебазе после атаки БПЛА.

"Вероятно, Силы Обороны повторно поразили Тихорецкий нефтяной узел в Краснодарском крае", — говорится в подписи.

На момент публикации материала украинская сторона не комментировала повторного поражения нефтебазы в Тихорецке.

Напомним, в ночь на 12 марта дроны ударили по нефтебазе Краснодарского края в Тихорецке.

Фокус также писал, что ракеты ударили по энергетике Белгорода, из-за чего город остался без света, тепла и воды.