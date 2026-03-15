Вдруге за тиждень: дрони уразили російську нафтобазу у Тихорецьку (відео)

У ніч на 15 березня ударні безпілотники повторно атакували нафтобазу у Тихорецьку Краснодарського краю РФ, через що на території підприємства спалахнула пожежа.

Уламки дронів також пошкодили високовольтні лінії у Тихорецьку, повідомив Оперативний штаб Краснодарського краю.

"У передмісті Тихорецька сталося загоряння на території нафтобази через падіння уламків БПЛА", — йдеться у повідомленні.

У штабі уточнили, що, за попередньою інформацією, постраждалих немає., а на місці працюють оперативні та спеціальні служби.

"Також у Тихорецькому районі уламки БПЛА пошкодили дві високовольтні лінії. Аварійно-відновлювальні роботи розпочнуть після того, як фахівці завершать огляд території", — зазначили в оперштабі Краснодарського краю.

Водночас у мережі з'явились відео та фото, на яких видно пожежу, що виникла на нафтобазі після атаки БПЛА.

"Ймовірно, Сили Оборони повторно уразили Тихорецький нафтовий вузол в Краснодарському краї", — йдеться у підписі.

На момент публікації матеріалу українська сторона не коментувала повторного ураження нафтобази у Тихорецьку.

Нагадаємо, у ніч на 12 березня дрони вдарили по нафтобазі Краснодарського краю у Тихорецьку.

