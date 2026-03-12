Дрони вдарили по нафтобазі Краснодарського краю: у Тихорецьку масштабна пожежа (відео)
У ніч на 12 березня ударні безпілотники атакували нафтобазу у місті Тихорецьк, Краснодарського краю РФ.
Внаслідок атаки на нафтобазі спалахунли резервуари з паливом, повідомив телеграм-канал "Exilenova+".
"Тихорецьк, Краснодарський край, була атакована нафтогазова компанія ТОВ "Тихорецьк-Нафта", — йдеться у повідомленні.
На самих кадрах видно, що на території нафтобази вирує масштабна пожежа, а над містом стоїть густий чорний дим. Голос за кадром також підтверджує, що безпілотники вдарили саме по місцевій нафтобазі.
Російська місцева влада не реагувала на атаку на нафтобазу у Тихорецьку.
На момент публікації матеріалу українська сторона також не коментувала ураження ТОВ "Тихорецьк-Нафта".
Нагадаємо, у ніч на 11 березня Самарську область РФ масовано атакували дрони.
Фокус також писав про те, як російський Брянськ атаковали ракетами Storm Shadow.