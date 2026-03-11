Самарську область РФ масовано атакували дрони: після ударів палає хімічний завод, — соцмережі (фото)

У ніч на 11 березня безпілотники масовано атакували Самарську область Росії. Вибухи упродовж ночі лунали у Самарі, Сизрані та Тольятті, де внаслідок атаки почалася пожежа.

Дрони могли атакувати хімічний завод "КуйбишевАзот", розташований у місті Тольятті Самарської області. Про це повідомляють OSINT-аналітики.

Внаслідок атаки на підприємстві, попередньо, палає 11 цех, пишуть моніторингові канали. Сам завод спеціалізується на виготовленні таких хімічних речовин, як капролактам, поліамід-6, технічна нитка, аміачна селітра, карбамід, сульфат амонію, аміак, слабка азотна кислота тощо. "КуйбишевАзот" працює ще з 1966 року.

Офіційних підтверджень ураження заводу на момент публікації не надходило.

Російські Telegram-канали також повідомляли, що щонайменше 10 вибухів близько 03:00 години прогриміли у Самарі та Сизрані на тлі атаки безпілотників. У Сизрані вибухи чули у різних районах міста: вони були такої сили, що "хиталися вікна у квартирах", стверджують очевидці. Також очевидці повідомили про яскраві спалахи у небі та активну роботу ППО у регіоні.

Після вибухів у Сизрані також спостерігається пожежа та дим в одному з районів. Однак що саме палає — на момент публікації інформації не надходило.

У ніч на 11 березня, як повідомляють росЗМІ, дрони також масовано атакували Таганрог і щонайменше п'ять районів Ростовської області. Місцева влада заявила про нібито відбиття удару щонайменше 40 безпілотників і пошкодження ЛЕП (лінії електропередачі) внаслідок атаки.

Нагадаємо, у ніч на 11 березня дрони також атакували Краснодарський край РФ: вибухи лунали в Сочі та Анапі.

Також 10 березня ракети атакували російський Брянськ: вибухи пролунали на заводі "Кремній Ел", який виготовляє мікроелектроніку для ракетних комплексів росіян.