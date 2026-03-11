Закриті аеропорти, лунають вибухи: російські міста-курорти опинилися під атакою дронів (відео)

Пізно ввечері 10 березня та після опівночі у Краснодарському краю РФ лунали сирени та вибухи на тлі атаки безпілотників. Росіяни скаржилися на невідомі дрони в Анапі та Сочі.

Атака безпілотників паралізувала роботу аеропортів у Краснодарі та Сочі, де на тлі загрози було запроваджено план "Килим". Про це повідомляють російські Telegram-канали.

Сирена та вибухи в Анапі почали лунали близько 22:00 години. Очевидці розповіли медіа, що у курортному місті було чутно серію вибухів з боку Чорного моря, від яких в автомобілях спрацювали сирени.

Загалом мешканці Анапи нарахували щонайменше 5 гучних вибухів, які було чутно у різних районах міста. Також очевидці повідомляли про активну роботу сил протиповітряної оборони.

Російські моніторингові канали пишуть, що сирена в Анапі лунала вже втретє за добу 10 березня. Офіційно місцева влада не коментувала атаку на місто та не розкривала наслідків.

Відео дня

Місто-курорт Сочі також опинилося під ударом дронів

Через деякий час у російських Telegram-каналах повідомили про звуки вибухів в іншому місті-курорті РФ — Сочі, а також у селищі міського типу Сіріус. Мешканці Сочі також стверджують, що місто під атакою дронів.

Загалом місцеві нарахували не менше 5 гучних вибухів, що пролунали в Адлерському та Центральному районах Сочі. По всій території міста було чутно сирену про небезпеку. У небі над Чорним морем очевидці бачили яскраві спалахи у небі.

Місцева влада не розкривала інформації про наслідки атаки на Сочі. Мешканців закликають бути в укриттях на тлі загрози.

Також у мережі повідомляли про звуки вибухів, що лунали в окупованому Криму. Telegram-канал "Крымский ветер" писав про роботу ППО у Феодосії та у районі Керченської протоки.

Нагадаємо, 10 березня російський Брянськ атакували ракети: вибухи пролунали на заводі "Кремній Ел", який виготовляє мікроелектроніку для ракетних комплексів РФ.

Також 9 березня Міноборони РФ заявило про рекордну атаку БпЛА: росіяни нарахували понад 700 безпілотників.