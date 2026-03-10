"Нептун" чи Storm Shadow: російський Брянськ атаковано ракетами (фото, відео)

У російському Брянську пролунало декілька вибухів після попередження про ракетну небезпеку.

Вибухи пролунали на заводі "Кремній Ел", який виготовляє мікроелектроніку для ракетних комплексів, ЗРК "Панцир", ракет Іскандер, а також для РЛС і РЕБ та російських БПЛА. У мережі з'явилася низка відео від росіян.

Наразі невідомо, чим було завдано удару. Telegram-канал Exilenova пише про ймовірний удар британськими ракетами Storm Shadow.

Натомість журналіст Роман Цимбалюк з посиланням на росіян каже, що удар було завдано ракетами "Нептун".

Водночас на відео помітно, що після вибуху у небі здійнялося декілька стовпів диму. Загалом у мережі повідомляли про понад 10 вибухів.

У мережі також з'явилися кадри прольоту ракети над Брянськом. Однак наразі точної інформації про тип ракети немає.

Відео дня

Проліт ракети Фото: Exilenova+

На відео також чути, що до місця удару вирушили рятувальники.

Наразі Генштаб ЗСУ офіційно не коментував завдання удару.

О 16:55 губернатор Брянської області Олександр Богомаз повідомив про ракетну небезпеку для регіону, яку було скасовано о 17:42.

На початку березня у Брянську сталося відключення електроенергії. Влада заявила, що причина полягає в нібито масованому нальоті українських ракет "Нептун", а також в ударах РСЗВ HIMARS та реактивних дронів.

Нагадаємо, вранці 9 березня безпілотники атакували хімічний завод "Акрон", який разом з мінеральними добривами виготовляє компоненти вибухівки для російських ракет та снарядів.

Також у Криму було знищено три російських зенітно-ракетних комплекси "Панцир-С1", які захищали важливі військові об'єкти на тимчасово окупованому півострові.