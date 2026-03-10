"Нептун" чи Storm Shadow: російський Брянськ атаковано ракетами (фото, відео)
У російському Брянську пролунало декілька вибухів після попередження про ракетну небезпеку.
Вибухи пролунали на заводі "Кремній Ел", який виготовляє мікроелектроніку для ракетних комплексів, ЗРК "Панцир", ракет Іскандер, а також для РЛС і РЕБ та російських БПЛА. У мережі з'явилася низка відео від росіян.
Наразі невідомо, чим було завдано удару. Telegram-канал Exilenova пише про ймовірний удар британськими ракетами Storm Shadow.
Натомість журналіст Роман Цимбалюк з посиланням на росіян каже, що удар було завдано ракетами "Нептун".
Водночас на відео помітно, що після вибуху у небі здійнялося декілька стовпів диму. Загалом у мережі повідомляли про понад 10 вибухів.
У мережі також з'явилися кадри прольоту ракети над Брянськом. Однак наразі точної інформації про тип ракети немає.
На відео також чути, що до місця удару вирушили рятувальники.
Наразі Генштаб ЗСУ офіційно не коментував завдання удару.
О 16:55 губернатор Брянської області Олександр Богомаз повідомив про ракетну небезпеку для регіону, яку було скасовано о 17:42.
На початку березня у Брянську сталося відключення електроенергії. Влада заявила, що причина полягає в нібито масованому нальоті українських ракет "Нептун", а також в ударах РСЗВ HIMARS та реактивних дронів.
Нагадаємо, вранці 9 березня безпілотники атакували хімічний завод "Акрон", який разом з мінеральними добривами виготовляє компоненти вибухівки для російських ракет та снарядів.
Також у Криму було знищено три російських зенітно-ракетних комплекси "Панцир-С1", які захищали важливі військові об'єкти на тимчасово окупованому півострові.