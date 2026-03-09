Міноборони РФ заявило про рекордну атаку 754 БпЛА: яким регіонам найбільше дісталось від ЗСУ (карти)

З опівночі 8 березня до 7 год 9 березня Міністерство оборони Російської Федерації нарахувало 754 українських дрони, які атакували територію РФ, окуповану територію та акваторію Чорного й Азовського морів. При цьому офіційні звіти російського відомства не співпадають з ранковою заявою. Яким був основний напрямок повітряного удару Сил оборони протягом минулої доби і де сили протиповітряної оборони не витримали тиску?

Протягом минулої доби росіян атакувало 754 БпЛА літакового типу, заявило росЗМІ з посиланням на зведення Міноборони РФ. При цьому по звітах російського командування у Telegram-каналі можна нарахувати 621 українських дронів, які загрожували росіянам: звідки взялись ще 133, даних немає. Тим часом добовий підрахунок безпілотників, якщо покладатись на звіт Міноборони РФ, показав, що найбільшу увагу українців привернув напрямок на північ. Зокрема, над Брянською областю збили 235 БпЛА, свідчать дані росіян.

Звіт Міноборони РФ з'явився об 11 год 9 березня. Командування ЗС РФ запевнило, що збило усі 754 безпілотники, які загрожували російській території та окупованим землям України.

Вибухи у РФ — Міноборони про рекордні 754 дрони 8-9 березня

Тим часом росЗМІ Astra уточнило, що атака 754 БпЛА України за добу — це новий рекорд. Згідно з підрахунками російських журналістів, попередній рекорд зафіксували у травні 2025 року: тоді ішлося про 524 дрони. Попри розбіжності з даними Telegram-каналу міноборони РФ та підсумкового добового звіту, все ж справді є рекорд: 621 БпЛА 8-9 березня проти даних річної давнини.

Українське командування поки не інформувало про рекордний удар по РФ та не уточнювало, які цілі вдалось уразити.

Вибухи у РФ — деталі рекордної атаки дронів ЗСУ

8-9 березня у Telegram-каналі Міноборони РФ з'явилось шість звітів про повітряні атаки дронів літакового типу ЗСУ. Зокрема, вказується, що були партії БпЛА розміром 72, 152, 170, 30, 34, 163 безпілотники. При цьому вказані БпЛА атакували сумарно 21 регіон: у переліку — області (республіки) РФ, Чорне та Азовське моря, окупований Крим. Найбільша інтенсивність повітряних атак зафіксована над Брянською областю — 235 дронів. На другому місці — Кримський півострів (80 БпЛА), на третьому — Краснодарський край (63), на четвертому — Тверська область (40).

На порталі Mapchart можна позначити регіони РФ, які потрапили під удар дронів України 8-9 березня. Бачимо, що українські БпЛА тримають під ударом усі суміжні області, й "червоний пояс" тягнеться від Смоленська-Твері-Великого Новгорода до Краснодара-Астрахані.

Вибухи у РФ — карта ударів БпЛА України 8-9 березня Фото: mapchart.net

Зазначимо, зранку 9 березня стало відомо про підсумки нічної атаки дронів ЗСУ на російські стратегічні та військові об'єкти й про те, де уразили ворожі цілі, пройшовши систему ППО. Зокрема, росЗМІ повідомили про атаку на хімзавод "Акрон" біля Великого Новгорода: регіон — на північ від Брянської області, у якій зафіксували найсильніший наліт БпЛА. Ще одна точка удару — Кримській півострів. У звіті ВМС України вказано, що вдалось влучити по трьох ЗРК "Панцир-С1", по десантному катеру, по базі дронів "Оріон".

Нагадуємо, Міноборони України повідомило про підсумки діпстрайків та мідлстрайків за січень-лютий 2026 року й уточнило, куди били ракети "Фламінго".