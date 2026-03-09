Минобороны РФ заявило о рекордной атаке 754 БпЛА: каким регионам больше всего досталось от ВСУ (карты)

С полуночи 8 марта до 7 часов 9 марта Министерство обороны Российской Федерации насчитало 754 украинских дронов, которые атаковали территорию РФ, оккупированную территорию и акваторию Черного и Азовского морей. При этом официальные отчеты российского ведомства не совпадают с утренним заявлением. Каким было основное направление воздушного удара Сил обороны за прошедшие сутки и где силы противовоздушной обороны не выдержали давления?

За прошедшие сутки россиян атаковало 754 БПЛА самолетного типа, заявило росСМИ со ссылкой на сводку Минобороны РФ. При этом по отчетам российского командования в Telegram-канале можно насчитать 621 украинских дронов, которые угрожали россиянам: откуда взялись еще 133, данных нет. Между тем суточный подсчет беспилотников, если полагаться на отчет Минобороны РФ, показал, что наибольшее внимание украинцев привлекло направление на север. В частности, над Брянской областью сбили 235 БпЛА, свидетельствуют данные россиян.

Отчет Минобороны РФ появился в 11 часов 9 марта. Командование ВС РФ заверило, что сбило все 754 беспилотника, которые угрожали российской территории и оккупированным землям Украины.

Взрывы в РФ — Минобороны о рекордных 754 дронах 8-9 марта Фото: РИА Новости

Тем временем росСМИ Astra уточнило, что атака 754 БПЛА Украины за сутки — это новый рекорд. Согласно подсчетам российских журналистов, предыдущий рекорд зафиксировали в мае 2025 года. Год назад речь шла о 524 дронах. Несмотря на расхождения с данными Telegram-канала минобороны РФ и итогового суточного отчета, все же действительно есть рекорд: 621 БпЛА 8-9 марта против данных годичной давности.

Украинское командование пока не информировало о рекордном ударе по РФ и не уточняло, какие цели удалось поразить.

Взрывы в РФ — детали рекордной атаки дронов ВСУ

8-9 марта в Telegram-канале Минобороны РФ появилось шесть отчетов о воздушных атаках дронов самолетного типа ВСУ. В частности, указывается, что были партии БпЛА размером 72, 152, 170, 30, 34, 163 беспилотника. При этом указанные БпЛА атаковали суммарно 21 регион: в перечне — области (республики) РФ, Черное и Азовское моря, оккупированный Крым. Наибольшая интенсивность воздушных атак зафиксирована над Брянской областью — 235 дронов. На втором месте — Крымский полуостров (80 БпЛА), на третьем — Краснодарский край (63), на четвертом — Тверская область (40).

На портале Mapchart можно обозначить регионы РФ, которые попали под удар дронов Украины 8-9 марта. Видим, что украинские БпЛА держат под ударом все смежные области, и "красный пояс" тянется от Смоленска-Твери-Великого Новгорода до Краснодара-Астрахани.

Взрывы в РФ — карта ударов БпЛА Украины 8-9 марта Фото: mapchart.net

Отметим, утром 9 марта стало известно об итогах ночной атаки дронов ВСУ на российские стратегические и военные объекты и о том, где поразили цели, пройдя вражескую систему ППО. В частности, росСМИ сообщили об атаке на химзавод "Акрон" возле Великого Новгорода: регион — к северу от Брянской области, в которой зафиксировали самый сильный налет БпЛА. Еще одна точка удара — Крымской полуостров. В отчете ВМС Украины указано, что удалось попасть по трем ЗРК "Панцирь-С1", по десантному катеру, по базе дронов "Орион".

Напоминаем, Минобороны Украины сообщило об итогах дипстрайков и мидлстрайков за январь-февраль 2026 года и уточнило, куда били ракеты "Фламинго".