Дроны ударили по нефтебазе Краснодарского края: в Тихорецке масштабный пожар (видео)

В ночь на 12 марта ударные беспилотники атаковали нефтебазу в городе Тихорецк, Краснодарского края РФ.

В результате атаки на нефтебазе вспыхнули резервуары с топливом, сообщил телеграм-канал "Exilenova+".

"Тихорецк, Краснодарский край, была атакована нефтегазовая компания ООО "Тихорецк-Нафта", — говорится в сообщении.

На самих кадрах видно, что на территории нефтебазы бушует масштабный пожар, а над городом стоит густой черный дым. Голос за кадром также подтверждает, что беспилотники ударили именно по местной нефтебазе.

Российские местные власти не реагировали на атаку на нефтебазу в Тихорецке.

На момент публикации материала украинская сторона также не комментировала поражение ООО "Тихорецк-Нафта".

Напомним, в ночь на 11 марта Самарскую область РФ массированно атаковали дроны.

