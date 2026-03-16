Росію атакують дрони: у Краснодарській області палає нафтобаза, БпЛА летять на Москву (відео)

У ніч на 16 березня у різних регіонах Росії було чутно вибухи на тлі атаки безпілотників. Зокрема російська ППО намагається збити дрони на околицях Москви.

А у Краснодарській області Росії БпЛА атакували нафтобазу, внаслідок чого здійнялася сильна пожежа. Про це повідомляють OSINT-канали.

Під ударом опинилася нафтобаза у місті Лабінськ Лабінського району, зазначають аналітики. Кадри пожежі на об'єкті активно поширюють у мережі.

"Лабінськ, Краснодарський край, була атакована нафтобаза", — йдеться у повідомленні.

Офіційної інформації чи підтвердження ураження нафтобази у Лабінську на момент публікації не надходило.

Дрони атакують Москву: що відомо

Російська столиця вже тривалий час перебуває під атакою безпілотників. Про це пізно ввечері 15 березня повідомив голова Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України Андрій Коваленко у своєму Telegram-каналі.

"Москва вже тривалий час під атакою невідомих БпЛА", — йдеться у повідомленні.

Російські медіа, зокрема ЗМІ "Известия", близько 02:00 години у ніч на 16 березня писали, що біля Москви було нібито збито спершу шість, а потім ще п'ять дронів, що летіли у напрямку столиці РФ. Приблизно через пів години росЗМІ з посиланням на мера Москви Собяніна повідомляли про нібито збиття ще п'яти дронів на околицях міста.

Скриншот | росЗМІ повідомляють про наліт безпілотників на Москву

Інформації про наслідки атаки не надходило.

Нагадаємо, у ніч на 15 березня дрони вдруге за тиждень уразили нафтобазу у російському Тихорецьку.

Також 15 березня російський Бєлгород атакували ракети: місто опинилося без світла, тепла та води.