Масована атака дронів на РФ: вибухи лунали у Московському регіоні й не тільки

У Міністерстві оборони Росії заявили про масовані атаки безпілотників на низку регіонів країни та тимчасово анексований Крим. За даними відомства, лише за шість годин російські сили протиповітряної оборони нібито збили 167 українських дронів.

У російському оборонному відомстві заявили, що в період із 14:00 до 20:00 за московським часом системи ППО нібито ліквідували 167 БпЛА, повідомляє Telegram-канал Міноборони РФ. Йдеться про Брянську, Калузьку, Курську, Орловську та Тульську області, а також про анексований Крим і Московський регіон. Про це також повідомляють росЗМІ.

Telegram-канал Міноборони РФ

Інших деталей щодо наслідків або можливих пошкоджень у повідомленні Міноборони РФ не наводиться. До того РФ опублікувало інформацією про кількість нібито перехоплених безпілотників у період з 12.00 до 14.00 мск. Було повідомлено ро 35 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу над територією Брянської області.

Відео дня

Окремо мер Москви Сергій Собянін заявив у Telegram-каналі про нові спроби атак безпілотників на столицю РФ. За його словами, сили ППО нібито знищили шість дронів, що прямували на Москву. Крім того, як повідомляє посадовець РФ, на місцях падіння уламків працюють екстрені служби.

Генштаб ЗСУ до того у Facebook повідомив у про те, що у ніч на 26 лютого Підрозділи Сил оборони України завдали удару по радіолокаційній станції П-18 "Терек" та радіолокаційному комплексу РСП-6М2 у Джанкої на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим. За даними об’єктивного контролю підтверджено влучання та ураження цих цілей.

Нагадаємо, що супутникові знімки зафіксували наслідки удару по хімічному заводу "Дорогобуж" у Смоленській області РФ. На місці влучання українських дронів видно темну пляму та зруйновані виробничі ділянки. Пошкоджено обладнання для виготовлення аміачної селітри, яка використовується як складова вибухових речовин і застосовується у боєприпасах ЗС РФ.

Раніше ми також інформували, що Росія втратила підприємство "Оптоволоконні системи" у Саранську. Воно виробляло оптоволокно для FPV-дронів, і тепер змушена закуповувати його в Китаї. Після удару ЗСУ по заводу в травні 2025 року підприємство так і не відновило виробництво.