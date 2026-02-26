Массированная атака дронов на РФ: взрывы раздавались в Московском регионе и не только

В Министерстве обороны России заявили о массированных атаках беспилотников на ряд регионов страны и временно аннексированный Крым. По данным ведомства, только за шесть часов российские силы противовоздушной обороны якобы сбили 167 украинских дронов.

В российском оборонном ведомстве заявили, что в период с 14:00 до 20:00 по московскому времени системы ПВО якобы ликвидировали 167 БПЛА, сообщает Telegram-канал Минобороны РФ. Речь идет о Брянской, Калужской, Курской, Орловской и Тульской областях, а также об аннексированном Крыме и Московском регионе. Об этом также сообщают росСМИ.

Telegram-канал Минобороны РФ

Других деталей относительно последствий или возможных повреждений в сообщении Минобороны РФ не приводится. До того РФ опубликовало информацией о количестве якобы перехваченных беспилотников в период с 12.00 до 14.00 мск. Было сообщено о 35 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Брянской области.

Отдельно мэр Москвы Сергей Собянин заявил в Telegram-канале о новых попытках атак беспилотников на столицу РФ. По его словам, силы ПВО якобы уничтожили шесть дронов, направлявшихся на Москву. Кроме того, как сообщает чиновник РФ, на местах падения обломков работают экстренные службы.

Генштаб ВСУ до того в Facebook сообщил о том, что в ночь на 26 февраля Подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по радиолокационной станции П-18 "Терек" и радиолокационному комплексу РСП-6М2 в Джанкое на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым. По данным объективного контроля подтверждено попадание и поражение этих целей.

Напомним, что спутниковые снимки зафиксировали последствия удара по химическому заводу "Дорогобуж" в Смоленской области РФ. На месте попадания украинских дронов видно темное пятно и разрушенные производственные участки. Повреждено оборудование для изготовления аммиачной селитры, которая используется как составляющая взрывчатых веществ и применяется в боеприпасах ВС РФ.

Ранее мы также информировали, что Россия потеряла предприятие "Оптоволоконные системы" в Саранске. Оно производило оптоволокно для FPV-дронов, и теперь вынуждена закупать его в Китае. После удара ВСУ по заводу в мае 2025 года предприятие так и не возобновило производство.