ВС РФ остались без собственного оптоволокна для FPV: какие последствия удара ВСУ по заводу в Саранске

Россия вынуждена покупать оптоволокно для FPV-дронов у Китая, поскольку потеряла единственное предприятие АО "Оптоволоконные системы" в Саранске, которое специализировалось в этой сфере, сообщили росСМИ. Китай поднял цены в четыре раза, и теперь Вооруженные силы Российской Федерации платят больше, чтобы получить оптоволокно для беспилотников. Что произошло с заводом, по которому, как выяснилось, ударили дроны Вооруженных сил Украины?

Удар ВСУ по заводу в Саранске состоялся в мае 2025 года, и с тех пор предприятие стоит и до сих пор не может возобновить производство, говорится в статье росСМИ "Ведомости", на которую ссылается The Moscow Times. Завод поставлял продукцию в около 20 других компаний, которые изготавливали оптоволокно, в том числе для FPV-дронов ВС РФ. Впрочем, на сегодня все производители на 100% зависит от поставок из Китая.

Пекин воспользовался ситуацией и поднял цены в 2,5-4 раза, пожаловался журналистам директор кабельной компании РФ. Выяснилось, что в начале 2025 года волокно G.652D, которое используют для изготовления оптоволоконных кабелей, стоило 16 юаней за километр, к концу года — 25 юаней, а в январе 2026 — уже 40 (рост на 250%). При этом отмечается, что кабели используются в FPV-дронах ВСУ и ВС РФ, и поэтому в мире есть как рост цен, так и определенный дефицит.

Відео дня

Как написало росСМИ, РФ в 2025 году купила 10% оптоволокна в мире, что соответствует 60 млн км. Отмечается, что из-за роста спроса китайские заводы перешли на полную предоплату продукции, которые покупают зарубежные заказчики.

Оптоволокно РФ — детали

Удар по заводу в Саранске в Мордовии состоялся 7 мая 2025 года. Местные паблики написали о звуках взрывов в районе местного химзавода и предприятий "Оптиковолоконные системы", "Сарансккабель-Оптика" и Саранский механический завод. Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко подтвердил поражение ключевого объекта, который производит волокно для FPV-дронов ВС РФ. Кроме того, той же ночью БПЛА атаковали заводы ВПК РФ в Туле и аэродром в Кубинке в Подмосковье, на котором базируются истребители МиГ-29 и Су-27. Расстояние от Саранска до границ Украины — около 800 км.

Отметим, Фокус писал об оптоволокне РФ, которое вредит украинцам на линии фронта, а с недавних пор — в глубоком тылу. В частности, 25 февраля советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов сообщил, что российские FPV-дроны с оптоволоконной связью долетели до Харькова. Беспилотники преодолели минимум 25 км от российско-украинской границы. По мнению эксперта, это означает рост рисков, поскольку россияне отыскали возможность проложить путь для длиннейшей "лески" и она ни за что не зацепилась и не порвалась.

Напоминаем, ранее западные медиа писали о росте товарооборота между Китаем и РФ и о росте зависимости Москвы, в том числе от китайского оптоволокна.