ЗС РФ залишились без власного оптоволокна для FPV: які наслідки удару ЗСУ по заводу в Саранську

Росія змушена купувати оптоволокно для FPV-дронів в Китаю, оскільки втратила єдине підприємство АТ "Оптоволоконні системи" у Саранську, яке спеціалізувалось у цій сфері, повідомили росЗМІ. Китай підняв ціни у чотири рази, і тепер Збройні сили Російської Федерації платять більше, щоб отримати оптоволокно для безпілотників. Що сталось з заводом, по якому, як з'ясувалось, вдарили дрони Збройних сил України?

Удар ЗСУ по заводу в Саранську відбувся у травні 2025 року, і з того часу підприємство стоїть і не досі не може відновити виробництво, ідеться у статті росЗМІ "Вєдомості", на яку посилається The Moscow Times. Завод постачав продукцію у близько 20 інших компаній, які виготовляли оптоволокно, серед іншого, для FPV-дронів ЗС РФ. Втім, на сьогодні усі виробники на 100% залежить від постачання з Китаю.

Пекін скористався ситуацією та підняв ціни у 2,5-4 рази, поскаржився журналістам директор кабельної компанії РФ. З'ясувалось, що на початку 2025 року волокно G.652D, яке використовують для виготовлення оптоволоконних кабелів, коштувало 16 юанів за кілометр, до кінця року — 25 юанів, а у січні 2026 — вже 40 (зростання на 250%). При цьому зауважується, що кабелі використовуються у FPV-дронах ЗСУ та ЗС РФ, і тому у світі є як зростання цін, так і певний дефіцит.

Відео дня

Як написало росЗМІ, РФ у 2025 році купила 10% оптоволокна у світі, що відповідає 60 млн км. Наголошується, що через зростання попиту китайські заводи перейшли на повну передоплату продукції, які купують закордонні замовники.

Оптоволокно РФ — деталі

Удар по заводу у Саранську у Мордовії відбувся 7 травня 2025 року. Місцеві пабліки написали про звуки вибухів у районі місцевого хімзаводу та підприємств "Оптиковолоконні системи", "Саранськкабель-Оптика" та Саранський механічний завод. Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко підтвердив ураження ключового об'єкта, який виготовляє волокно для FPV-дронів ЗС РФ. Крім того, тієї ж ночі БпЛА атакували заводи ВПК РФ у Тулі та аеродром в Кубинці у Підмосков'ї, на якому базуються винищувачі МіГ-29 та Су-27. Відстань від Саранська до кордонів України — близько 800 км.

Зазначимо, Фокус писав про оптоволокно РФ, яке шкодить українцям на лінії фронту, а віднедавна — у глибокому тилу. Зокрема, 25 лютого радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомив, що російські FPV-дрони з оптоволоконним зв'язком долетіли до Харкова. Безпілотники здолали мінімум 25 км від російсько-українського кордону. На думку експерта, це означає зростання ризиків, оскільки росіяни відшукали можливість прокласти шлях для довжелезної "линви" і вона ні за що не зачепилась і не порвалась.

Нагадуємо, раніше західні медіа писали про зростання товарообігу між Китаєм та РФ і про зростання залежності Москви, у тому числі від китайського оптоволокна.