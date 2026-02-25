"Реальні загрози": російські дрони на оптоволокні вперше долетіли до Харкова, — "Флеш" (відео)

Російський дрон на оптоволокні вперше долетів до околиць Харкова, що є реальною загрозою, яка потребуватиме технологічного вирішення.

Виявлення загрози на основі радіоелектронної розвідки у цьому випадку не працює, пояснив радник міністра оборони України, фахівець із систем РЕБ та звʼязку Сергій "Флеш" Бескрестнов

"Дрон ворога на оптиці долетів до північної околиці Харкова. Це реальні загрози, з якими нам доведеться щось технологічно вирішувати. Виявлення на основі РЕР тут не спрацює, допоможуть РЛС, але в разі низького польоту ФПВ і вони не є панацеєю. Акустика? Можливо", — написав "Флеш".

Він також оприлюднив відео, на якому видно, як дрон на оптоволокні долітає до вивіски з надписом "Харків", помічає автомобіль, що їде дорогою, та починає його переслідувати. Відео обривається на моменті, коли дрон влітає у цивільне авто.

"Цікаво, чого їх раптом на Харків потягнуло оптикою? Напевно якийсь коридор по землі укладання оптики знайшли. 25 кілометрів "ліски" розкатати по густонаселеній землі, щоб її не порвали під час польоту, теж не просто", — наголосив "Флеш".

Відстань, яку пролетіли російські дрони на оптоволокні Фото: Соцмережі

