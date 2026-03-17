Шойгу заявил, что Урал под угрозой из-за украинских дронов

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу признал, что Украина может добраться до важных объектов в России даже на большом расстоянии, в том числе на Урале.

Украинские атаки, которые достают объекты России даже на Урале, оказались очень эффективным. Этот факт уже начала прямо признавать официальная верхушка Кремля. В частности, секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на выездном совещании в Уральском федеральном округе сделал тревожное заявление о безопасности региона. Об этом пишет российское информационное агентство ТАСС.

Шойгу признал, что теперь Урал не безопасное место в России, ведь "находится в зоне прямой угрозы" от Украины.

"Урал, который еще недавно был недосягаем для воздушных ударов из Украины, теперь находится в зоне прямой угрозы", — заявил Сергей Шойгу на выездном совещании в Уральском федеральном округе.

Массированные атаки дронов в России

Стоит отметить, что в России чуть ли не ежедневно раздаются взрывы. Украинские дроны добираются до значительного количества регионов РФ.

26 февраля в Министерстве обороны России заявили о массированных атаках беспилотников на ряд регионов страны и временно аннексированный Крым. По данным ведомства, только за шесть часов российские силы противовоздушной обороны якобы сбили 167 украинских дронов. Речь шла о Брянской, Калужской, Курской, Орловской и Тульской, Московской областях, а также об аннексированном Крыме.

11 марта беспилотники массированно атаковали Самарскую область России. Взрывы раздавались в Самаре, Сызрани и Тольятти, где после атаки начался пожар. Главной целью был химический завод "КуйбышевАзот", расположенный в городе Тольятти.

17 марта серия взрывов прогремела в Краснодарской области России на фоне массированной атаки беспилотников. Основной целью атаки беспилотников стал местный нефтеперерабатывающий завод.