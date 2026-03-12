"Подльот", "Каста" та ретранслятори: як дрони ГУР вибивають ППО в Криму (відео)

Підрозділ "Примари" Головного управління розвідки Міністерства оборони України у лютому атакував сім важливих цілей в окупованому Криму, серед яких — чотири радіолокаційні станції та інші об'єкти. РЛС "бачили" на відстань до 300 км, але на відео видно, що апаратура не помітила українських дронів, які атакували з усіх боків.

Дрони ГУР у лютому 2026 року вибивали засоби протиповітряної оборони в Криму, ідеться у дописі розвідників у Telegram-каналі. Після влучання безпілотників апаратура ЗС РФ перетворилась на "купу брухту", який не можливо відновити. У переліку влучань — РЛС "Подльот" з дальністю виявлення цілей 300 км, "Каста-2Е", яка бачить на 150 км, та "Терек" з локатором на 260 км.

Відео з кадрами відпрацювань дронів ГУР з'явилось у мережі вдень 12 березня. Вказується, що це підсумки лютого, впродовж якого вдалось влучити по семи важливих цілях. Зокрема, від ударів "Примар" постраждала військова техніка ЗС РФ:

чотири РЛС — 48Я6-К1 "Подльот", "Сопка-2", П-18 "Терек", 39Н6 "Каста-2Е2";

один наземний ретранслятор для БпЛА "Герань/Гербера" — пристрій дає можливість операторам дронів ЗС РФ стежити за польотом БпЛА та скеровувати на цілі;

одна станція радіоперешкод — тип не вказаний;

одна радіолокаційна система посадки РСП-6М2 — призначена для контролю руху літаків під час посадки.

ГУР не повідомило, в яких саме районах Кримського півострова знищували засоби ППО та іншу важливу апаратуру. На записі з кадрами влучань — гориста місцевість та інколи з'являється море. До всього, на відео з атаками дронів "Примар" бачимо, як вони вільно підлітають до цілей, а навколо не помітно пострілів зі стрілецької зброї чи ЗРК російської армії. Розвідники також не уточнили, які саме ударні БпЛА використали для атаки на об'єкти, розташовані на відстані від 120-350 км від підконтрольній Україні території.

Вибухи в Криму — деталі

Зазначимо, у 2026 році Фокус писав про удари ГУР та інших підрозділів Сил оборони по військових об'єктах РФ в Криму. Одна з атак відбулась в ніч на 23 лютого: Генштаб повідомив, що уразили пускову установку для ракет "Циркон" і також по складу боєприпасів, складу матеріально-технічних засобів та пункту управління БпЛА ЗС РФ. Ще одне повідомлення — про удар по П-18 "Терек" та радіолокаційному комплексу РСП-6М2 у Джанкої.

Тим часом 6 березня ГУР розповіло про наслідки повітряних атак на військову техніку РФ в Криму — про удари по кораблях та авіації. З'ясувалось, що поцілили по вертольоту Ка-27, кораблю "Охотнік", буксиру, двох катерах і по РЛС зенітного комплексу С-400, який закривав весь окупований півострів.

Нагадуємо, зранку 12 березня стало відомо про удар дронів України по нафтоперекачувальній станції "Тихорецьк", розташованій під Новоросійськом на відстані 360 км від України.