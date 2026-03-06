ГУР показали знищення Ка-27 та чотирьох кораблів РФ: як "прорідили" флот та авіацію в Криму (відео)

У лютому 2026 році бійці підрозділу "Примари" Головного управління розвідки Міністерства оборони України знищили вісім одиниць військової техніки ЗС РФ, у тому числі — вертоліт Ка-27, який використовують для ударів по кораблях, по надводних та підводних дронах. Бійці опублікували відео з підбіркою ударів і показали, як вдалось зменшити потенціал російської флоту та авіації в Криму.

В тимчасово окупованому Криму вдалось підірвати вертоліт, сторожовий корабель, буксир, десантний катер, дрони та РЛС армії РФ, ідеться у дописі ГУР в Telegram-каналі. Українські дрони влучили по Ка-27, кораблю проєкту 22460 "Охотнік", РЛС від ЗРК С-400, БпЛА "Форпост", буксир проєкту 1496М1, корабель проєкту 16640, катер проєкту 02510 "БК-16".

Інформація про удари по військовій техніці РФ в Криму з'явилась зранку 6 березня. На хвилинному відео від "Примар" ГУР — кадри з ударних дронів у момент, коли вони підлітають до бухти, ймовірно, в Севастополі, при чому рухаються з боку суші, а не моря. Бачимо, що корабля ЗС РФ уражали і поруч з причалами, і коли вони виходили на рейд. Інколи помітно яскраві трасуючі смуги через можливу роботу російських засобів ППО. При цьому дрони ГУР без проблем дістались до радара С-400, який мав би їх помітити. Серед цікавих цілей — розвіддрон "Форпост", який уразили прямо на злітній смузі.

Відео дня

Вибухи в Криму — деталі

Згідно з інфографікою порталу "Мінфін", створеною на основі звітів Генштабу ЗСУ, у лютому 2026 році ЗС РФ справді втратили гелікоптер та корабель (катер). При цьому гелікоптер підбили 20 лютого, а катер —13 лютого.

Нагадуємо, 5 березня українські медіа з посиланням на СБУ повідомили, що під час повітряної атаки 1-2 березня на порт Новоросійськ вдалось пошкодити ракетоносій "Адмірал Ессен". OSINTери уточнили, яке саме устаткування вдалось зруйнувати.