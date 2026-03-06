ГУР показали уничтожение Ка-27 и четырех кораблей РФ: как "проредили" флот и авиацию в Крыму (видео)

В феврале 2026 года бойцы подразделения "Призраки" Главного управления разведки Министерства обороны Украины уничтожили восемь единиц военной техники ВС РФ, в том числе — вертолет Ка-27, который используют для ударов по кораблям, по надводным и подводным дронам. Бойцы опубликовали видео с подборкой ударов и показали, как удалось уменьшить потенциал российского флота и авиации в Крыму.

Во временно оккупированном Крыму удалось взорвать вертолет, сторожевой корабль, буксир, десантный катер, дроны и РЛС армии РФ, говорится в заметке ГУР в Telegram-канале. Украинские дроны попали по Ка-27, кораблю проекта 22460 "Охотник", РЛС от ЗРК С-400, БпЛА "Форпост", буксир проекта 1496М1, корабль проекта 16640, катер проекта 02510 "БК-16".

Информация об ударах по военной технике РФ в Крыму появилась утром 6 марта. На минутном видео от "Призраков" ГУР — кадры с ударных дронов в момент, когда они подлетают к бухте, вероятно, в Севастополе, причем движутся со стороны суши, а не моря. Видим, что корабли ВС РФ поражали и рядом с причалами, и когда они выходили на рейд. Иногда заметно яркие трассирующие полосы из-за возможной работы российских средств ПВО. При этом дроны ГУР без проблем добрались до радара С-400, который должен был бы их заметить. Среди интересных целей — разведдрон "Форпост", который поразили прямо на взлетной полосе.

Відео дня

Взрывы в Крыму — детали

Согласно инфографике портала "Минфин", созданной на основе отчетов Генштаба ВСУ, в феврале 2026 года ВС РФ действительно потеряли вертолет и корабль (катер). При этом вертолет подбили 20 февраля, а катер — 13 февраля.

Фокус писал об атаках ГУР на военные цели в оккупированном Крыму. Одно из таких видео появилось 19 февраля. Бойцы показали кадры удара по десантному катеру "БК-16". Между тем в российских пабликах опубликовали фото корабля после удара. На фото — полностью выжженный корпус, на котором не осталось следов палубы, рубки и вооружения.

23 февраля украинское командование сообщило о новой атаке на объекты ВС РФ на полуострове. Выяснилось, что удалось попасть по возможному месту дислокации БРК "Бастион", который запускает ракеты "Циркон" и "Оникс" по Украине.

Атаки ГУР происходили и в декабре 2025 года. Как рассказали в спецслужбе, в течение 14 дней "демилитаризовали" восемь важных целей. Среди них — бомбардировщик Су-24, РЛС "Каста-2Е2", БпЛА "Орион", две РЛС "Подлет", грузовой поезд и военный "Урал".

Напоминаем, 5 марта украинские медиа со ссылкой на СБУ сообщили, что во время воздушной атаки 1-2 марта на порт Новороссийск удалось повредить ракетоноситель"Адмирал Эссен". OSINTеры уточнили, какое именно оборудование удалось разрушить.