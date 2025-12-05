ГУР показала цели, уничтоженные в Крыму в течение 14 дней: на какое расстояние "ослепли" ВС РФ (видео)

Дроны спецподразделения "Призраки" Главного управления разведки Министерства обороны Украины в течение двух недель поразили восемь целей во временно оккупированном Крыму. Украинцы ударили по военным объектам, которые защищали важные цели на полуострове и "видели" вплоть до Николаева и Анапы. На видео, опубликованном разведчиками, можно рассмотреть самолет на авиабазе и российского солдата, который убегал от БпЛА.

Украинские беспилотники взорвали бомбардировщик и радары ВС РФ, уничтожили грузовой поезд и грузовик, сообщило ГУР в Telegram-канале. Разведчики зафиксировали моменты попадания и кадры, которые подтверждали вспышки, взрывы в точке удара. Отмечается, что "минус" восемь российских объектов — это демилитаризация оккупированного Россией полуострова.

Разведчики перечислили, по каким целям ВС РФ ударили в Крыму:

фронтовой бомбардировщик Су-24 — боевой радиус от 500 км (достает до линии фронта от Орехова до Донецка);

антенна в радиопрозрачном куполе — тип не известен;

радиолокационная станция 39Н6 "Каста-2Е2" — дальность до 150 км;

БпЛА "Орион" — разведывательный дефицитный беспилотник. Производство в РФ — около 7-8 в год (с 2016 по 2020 годы — 30 шт.). Дальность — до 1 000 км;

две радиолокационные станции 48Я6-К1 "Подлет" — дальность около 300 км.

грузовой поезд;

военный грузовик "Урал" на стоянке.

Відео дня

Взрывы в Крыму — детали

На Google maps можно обозначить область вокруг оккупированного Крыма, который покрывали РЛС ВС РФ, взорванные дронами отряда "Призраки" ГУР. После уничтожения трех локаторов россияне "ослепли" (полностью или частично) в радиусе до 300 км. Зона поражения дронами или другим оружием — все базы, воинские части, аэродромы на полуострове, Крымский мост, порт Тамань и почти Новороссийск.

Взрывы в Крыму — какая зона покрытия РЛС, которые взорвали дроны отряда "Призраки" ГУР Фото: Google Maps

Отметим, накануне, 4 декабря, ГУР Минобороны показало кадры попадания по самолету МиГ-29 на базе "Кача" под Севастополем. Кроме того, удалось взорвать радиолокационный комплекс "Иртыш", который базировался неподалеку от Симферополя. Дальность РЛК "Иртыш" — около 180 км.

Еще один успешный период работы "Призраков" — сентябрь 2025 года. Согласно данным разведки, в течение недели удалось уничтожить/повредить два самолета-амфибии Бе-12 "Чайка", вертолет Ми-8, два грузовых самолета Ан-26, береговые РЛС.

Полную информацию о взрывах, пожарах, чрезвычайных ситуациях в РФ собраны на карте Международного разведывательного сообщества InformNapalm. Среди прочего, выяснилось, что таких инцидентов в 2025 году было значительно больше, чем за три предыдущих.

Напоминаем, украинская разведка показала дроны "Бобер" и "Горизонт", и рассказала о дальности и возможностях. Между тем 2 декабря стало известно о подрыве на нефтепроводе "Дружба" на ветке между Таганрогом и Липецком: вероятно, в тылу россиян действовали диверсанты.