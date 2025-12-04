ГУР уничтожило самолет МиГ-29 ВС РФ в Крыму: как провели операцию за 300 км от Украины (видео)

Украинские спецназовцы уничтожили российский истребитель МиГ-29, который стоял на авиабазе "Кача" в Крыму. Средства поражения ГУР Минобороны пролетели незаметно мимо средств ПВО и взорвали самолет за десятки миллионов долларов.

Спецоперация по уничтожению российского МиГ-29 провели бойцы спецотряда "Призраки", написало ГУР Минобороны в Telegram-канале. События произошли в ночь на 4 декабря. На видео с кадрами удара видим аэродром, над которым беспрепятственно летит ударный дрон. Еще одна цель, до которой добрались "Призраки" — это радиолокационный комплекс "Иртыш".

Информация ГУР об атаке на западное побережье Крыма появилась днем 4 декабря. Разведчики сообщили, что атаковали два военных объекта РФ. Первый — военная база "Кача" возле Севастополя. Второй — комплекс РЛС возле Симферополя.

"4 декабря 2025 года на территории военного аэродрома "Кача" в Крыму мастера спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" поразили российский многоцелевой истребитель МиГ-29", — говорится в заявлении разведчиков.

Взрывы в Крыму — детали

Разведчики показали кадры подлета дронов к целям и координаты попадания. Видим, что беспилотники Сил обороны добрались до двух важных объектов, которые должны были бы быть защищены средствами ПВО РФ, но вместо этого их взорвали БпЛА.

Взрывы в Крыму — точки попадания дронов ГУР в ночь на 4 декабря Фото: Google Maps

МиГ-29 — истребитель 4 поколения, построенный в 80-е годы во времена СССР, и который до сих пор используется авиацией ВС РФ, ВСУ, армиями других стран мира. Основные характеристики самолета — длина 17 м, размах крыльев 11 м, высота полета 18 км, дальность — 1 400 км, скорость 2,3 Маха, вооружение — пушка калибра 30 мм, восемь подвесов для ракет "воздух-воздух", есть возможность запускать ракет "земля-воздух". Аналитический проект ORYX, который собирает подтвержденные данные о потерях ВС РФ, пока ни разу не информировал об уничтожении российских МиГ-29. Ориентировочное количество самолетов в ВС РФ — от 120 до 240 ед., стоимость — около 20-40 млн долл.: в сети есть данные о модернизации этих самолетов, но не об изготовлении новых.

Ранее ГУР проводило другие спецоперации, после которых взрывалось в Крыму. Один из ударов состоялся 22 сентября: дроны отряда "Призраки" взорвали два самолета-амфибии Бе-12 "Чайка и вертолет Ми-6. На фото с места событий показали кучу обломков и черное пятно на месте дислокации.

Следующая атака на оккупированный Крым состоялась через несколько дней. 25 сентября состоялся очередной налет на аэродром ВС РФ и украинцам удалось повредить два грузовых самолета Ан-26 и береговые РЛС.

Напоминаем, аналитики Международного сообщества расследователей InformNapalm показали карту взрывов, пожаров, инцидентов на территории РФ, которые произошли с 2022 по 2025 год.