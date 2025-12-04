ГУР знищило літак МіГ-29 ЗС РФ у Криму: як провели операцію за 300 км від України (відео)

Українські спецпризначенці знищили російський винищувач МіГ-29, який стояв на авіабазі "Кача" в Криму. Засоби ураження ГУР Міноборони пролетіли непомітно мимо засобів ППО і підірвали літак за десятки мільйонів доларів.

Спецоперація зі знищення російського МіГ-29 провели бійці спецзагону "Примари", написало ГУР Міноборони у Telegram-каналі. Події відбулись в ніч на 4 грудня. На відео з кадрами удару бачимо летовище, над яким безперешкодно летить ударний дрон. Ще одна ціль, до якої дістали "Примари" — це радіолокаційний комплекс "Іртиш".

Інформація ГУР про атаку на західне узбережжя Криму з'явилась вдень 4 грудня. Розвідники повідомили, що атакували два воєнних об'єкти РФ. Перший — військова база "Кача" біля Севастополя. Другий — комплекс РЛС біля Сімферополя.

"4 грудня 2025 року на території військового аеродрому "Кача" в Криму майстри спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" уразили російський багатоцільовий винищувач МіГ-29", — ідеться у заяві розвідників.

Вибухи в Криму — деталі

Розвідники показали кадри підльоту дронів до цілей та координати влучання. Бачимо, що безпілотники Сил оборони дістали до двох важливих об'єктів, які мали б бути захищені засобами ППО РФ, але натомість їх підірвали БпЛА.

Вибухи в Криму - точки влучання дронів ГУР в ніч на 4 грудня Фото: Google Maps

МіГ-29 — винищувач 4 покоління, збудований у 80-ті роки за часів СРСР, і який досі використовується авіацією ЗС РФ, ЗСУ, арміями інших країн світу. Основні характеристики літака — довжина 17 м, розмах крил 11 м, висота польоту 18 км, дальність — 1 400 км, швидкість 2,3 Маха, озброєння — гармата калібру 30 мм, вісім підвісів для ракет "повітря-повітря", є можливість запускати ракет "земля-повітря". Аналітичний проєкт ORYX, який збирає підтверджені дані про втрати ЗС РФ, поки ні разу не інформував про знищення російських МіГ-29. Орієнтовна кількість літаків у ЗС РФ — від 120 до 240 од., вартість — близько 20-40 млн дол.: у мережі є дані про модернізацію цих літаків, але не про виготовлення нових.

Раніше ГУР проводило інші спецоперації, після яких вибухало в Криму. Один з ударів відбувся 22 вересня: дрони загону "Примари" підірвали два літаки-амфібії Бе-12 "Чайка та вертоліт Мі-8. На фото з місця подій показали купу уламків та чорну пляму на місці дислокації.

Наступна атака на окупований Крим відбулась через кілька днів. 25 вересня відбувся черговий наліт на аеродром ЗС РФ і українцям вдалось пошкодити два вантажних літаки Ан-26 та берегові РЛС.

Нагадуємо, аналітики Міжнародної спільноти розслідувачів InformNapalm показали карту вибухів, пожеж, інцидентів на території РФ, які відбулись з 2022 по 2025 рік.