Дальнобойные дроны "Бобер" и "Обрій" показали вживую: в ГУР раскрыли их характеристики (видео)

Пилоты ГУР продемонстрировали дальнобойные ударные дроны "Бобер" и "Обрій", которые системно применяются для поражения российских военных объектов в глубине территории РФ. Беспилотники используют для ударов по нефтеперерабатывающим заводам, аэродромам, средствам ПВО, складам боеприпасов и командным пунктам противника.

В видеоматериале, обнародованном на официальном канале украинской редакции Deutsche Welle, военные ГУР впервые подробно рассказали о характеристиках и возможностях украинских дронов "Бобер" и "Обрій".

Какие характеристики дронов "Бобер" и "Обрій"

По словам одного из пилотов, "Бобер" способен поражать цели на дистанции от 800 до 1000 километров. Он оснащен боевой частью весом 30 килограммов и применяется для ударов по стратегически важным объектам в глубоком тылу РФ.

Дрон "Обрій" имеет дальность полета до 300 километров, способен развивать скорость до 420 км/ч и также несет боевую часть массой 30 килограммов. Обе системы активно используют для поражения российских складов боеприпасов, позиций ПВО, радиолокационных станций различных типов, военных аэродромов, самолетов и командных пунктов противника.

Відео дня

По словам военного, во время каждой операции дроновые подразделения ГУР сталкиваются с развитой системой российского противодействия: комплексами ПВО "Панцирь", "Тор", "Бук", средствами радиоэлектронной борьбы и специальными перехватывающими дронами. Несмотря на это, операторы находят способы обходить защитные системы и эффективно поражать определенные цели.

Стоимость одного такого беспилотника составляет около 100 тысяч долларов, впрочем, нанесенный ими ущерб для врага измеряется миллионами.

"Мы реально влияем на ход войны. Когда ты уничтожаешь склад боеприпасов и понимаешь, что эти снаряды больше не полетят в наших людей — это лучший результат", — подчеркнул пилот ГУР.

Напомним, что ВС РФ начали запускать по Украине ударные дроны "Шахед", оснащенные антеннами "Комета" на 16 элементах.

Также Фокус писал, что, по словам соучредителя DroneUA Валерия Яковенко, на сегодня зафиксированы единичные случаи атаки радиоуправляемых дронов ВС РФ по Украине.