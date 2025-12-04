Далекобійні дрони "Бобер" і "Обрій" показали наживо: у ГУР розкрили їх характеристики (відео)

Пілоти ГУР продемонстрували далекобійні ударні дрони "Бобер" та "Обрій", які системно застосовуються для ураження російських військових об’єктів у глибині території РФ. Безпілотники використовують для ударів по нафтопереробних заводах, аеродромах, засобах ППО, складах боєприпасів та командних пунктах противника.

У відеоматеріалі, оприлюдненому на офіційному каналі української редакції Deutsche Welle, військові ГУР вперше детально розповіли про характеристики та можливості українських дронів "Бобер" і "Обрій".

Які характеристики дронів "Бобер" та "Обрій"

За словами одного з пілотів, "Бобер" здатний вражати цілі на дистанції від 800 до 1000 кілометрів. Він оснащений бойовою частиною вагою 30 кілограмів і застосовується для ударів по стратегічно важливих об’єктах у глибокому тилу РФ.

Дрон "Обрій" має дальність польоту до 300 кілометрів, здатен розвивати швидкість до 420 км/год та також несе бойову частину масою 30 кілограмів. Обидві системи активно використовують для ураження російських складів боєприпасів, позицій ППО, радіолокаційних станцій різних типів, військових аеродромів, літаків та командних пунктів противника.

За словами військового, під час кожної операції дронові підрозділи ГУР зіштовхуються з розвиненою системою російської протидії: комплексами ППО "Панцир", "Тор", "Бук", засобами радіоелектронної боротьби та спеціальними перехоплювальними дронами. Попри це, оператори знаходять способи обходити захисні системи та ефективно уражати визначені цілі.

Вартість одного такого безпілотника становить близько 100 тисяч доларів, утім, завдані ними збитки для ворога вимірюються мільйонами.

"Ми реально впливаємо на хід війни. Коли ти знищуєш склад боєприпасів і розумієш, що ці снаряди більше не полетять у наших людей — це найкращий результат", — підкреслив пілот ГУР.

Нагадаємо, що ЗС РФ почали запускати по Україні ударні дрони "Шахед", оснащені антенами "Комета" на 16 елементах.

Також Фокус писав, що, за словами співзасновника DroneUA Валерія Яковенка, на сьогодні зафіксовані одиничні випадки атаки радіокерованих дронів ЗС РФ по Україні.