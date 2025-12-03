Чи загрожують містам у тилу "Шахеди" РФ з онлайн-керуванням, — експерт (відео)

Російська Федерація поки зрідка використовує дрони-камікадзе "Шахед" на онлайн-керуванні, забезпечуючи зв'язок з оператором завдяки розподіленим mesh-мережам, пояснив експерт з виробництва безпілотників. Масштаб майбутніх російських атак залежатиме, серед іншого, від того, чи зможуть ЗСУ цьому протидіяти. Крім того, ідеться також про технології, які розвиватимуть росіяни.

"Шахеди" становлять загрозу для українців, але на сьогодні зафіксовано одиничні випадки атаки радіокерованих дронів ЗС РФ, пояснив співзасновник DroneUA Валерій Яковенко в ефірі телеканалу "Київ 24". Головна мета росіян у цих рідкісних ударах — завдати найбільшої шкоди засобам ППО, як у останньому випадку — мобільній вогневій групі (МВГ). Можливість масштабування таких ударів і можливість дістати до міст — це суміш кількох параметрів, частина з яких залежить від ЗС РФ, а частина — від ЗСУ.

Яковенко відповів на питання журналіста, який нагадав про атаку радіокерованого "Шахеда" на вогневу групу і на влучність удару, який розтрощив пікап. Питання полягало у тому, чи зможе РФ масштабувати такі атаки і чи дотягнеться до міст в тилу. Експерт пояснив, що слід зважати на два аспекти. Перший — на тому, як росіяни вдосконалять роботу mesh-мереж, ретрансляторів та інших типів зв'язку на великих відстанях. Другий — наскільки якісно працюватимуть українські засоби радіоелектронної боротьби. В цілому ж Яковенко застеріг людей реагувати на тривоги і берегти життя, оскільки ворог прагне знищити все українське.

"Все залежить від того, які технології можуть бути використані, чи будуть масово доведені до експлуатації mesh-мережі, ретранслятори, інші типи зв'язку на терористичному обладнанні.Наскільки якісно протидіятиме українська РЕБ. Всі ці параметри створюють режим розуміння, наскільки це буде небезпечно",- пояснив експерт.

Атака "Шахеда" — деталі удару по мобільній вогневій групі

Зазначимо, 2 грудня військовослужбовець та фахівець з радіотехніки Сергій "Флеш" Бескрестнов опублікував відео атаки "Шахеда" РФ на мобільну вогневу групу у Чернігівській області, недалеко від кордону. На відео чути гул мотор БпЛА та вигук одного з бійців, який зрозумів загрозу. Військові вистрибнули з авто, ймовірно, пікапа, яке за мить розлетілось від удару безпілотника.

Тим часом 3 липні Бескрестнов звернув увагу на атаку дронів РФ на Київ, у якій використали "Гербери" з ретрансляторами. З'ясувалось, що російський безпілотник мав, ймовірно, можливість передавати відеосигнал на відстань до 300 км (з РФ) або 100 км (з Білорусі). Фахівець пояснив, що росіяни могли влаштувати mesh-мережу ретрансляторів з кількох дронів, які летіли над Україною. Крім того, він попередив, що ретранслятор може ховатись десь поруч з Києвом і допомагати ЗС РФ.

Нагадуємо, 3 грудня Фокус розповів про новий український безпілотник, який може розвинути швидкість 200 км/год і наздогнати російський "Шахед".