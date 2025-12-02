"Шахед" с онлайн-управлением атаковал военных: "Флеш" показал видео удара

Российские военные 1 декабря атаковали ударным дроном типа "Шахед" мобильно-огневую группу ВСУ. Особенность атаки заключается в том, что россияне управляли беспилотником в режиме онлайн.

Атака произошла в Черниговской области. Об этом сообщал эксперт по радиотехнологиям Сергей "Флеш" Бескрестнов, который теперь опубликовал видео атаки.

Об атаке на украинскую МВГ стало известно вечером 1 декабря. После атаки все военные остались живыми.

"Флеш" также призвал мобильно-огневые группы всех структур принять информацию к сведению.

На видео видно, что военные успевают в последний момент отбежать от авто. После попадания видно уничтоженный автомобиль.

Перед этим "Флеш" предупреждал, что российские оккупанты начали запускать беспилотники "Шахед" ("Герань") и "Гербера" с новыми китайскими радиомодемами.

Відео дня

Такие радиомодемы ВС РФ позволяют "Шахедам" и "Герберам", которые одновременно находятся в небе, создавать разветвленную сеть связи, которую очень трудно подавить средствами радиоэлектронной борьбы. Информация передается сразу через все модемы прямо в Россию. Благодаря этому россияне могут получать важные разведывательные данные, а также управлять беспилотниками в режиме реального времени.

Напомним, что россияне впервые прикрепили ракеты к беспилотникам, которые запустили по Украине. На "Шахеды" установили ракету Р-60 к "Шахеда" класса "воздух-воздух", которую до этого запускали с самолетов и вертолетов РФ — МиГ-29, МиГ-31, Су-24, Ми-24 и тому подобное.

1 декабря стало известно, что ССО ВСУ нанесли удары по району хранения и пуска ударных БпЛА типа Shahed вблизи мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.