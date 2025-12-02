"Шахед" з онлайн-керуванням атакував військових: "Флеш" показав відео удару

Російські військові 1 грудня атакували ударним дроном типу "Шахед" мобільно-вогневу групу ЗСУ. Особливість атаки полягає в тому, що росіяни керували безпілотником в режимі онлайн.

Атака сталася у Чернігівській області. Про це повідомляв експерт із радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов, який тепер опублікував відео атаки.

Про атаку на українську МВГ стало відомо ввечері 1 грудня. Після атаки всі військові залишилися живими.

"Флеш" також закликав мобільно-вогневі групи усіх структур взяти інформацію до відома.

На відео видно, що військові встигають в останній момент відбігти від авто. Після влучання видно знищений автомобіль.

Перед цим "Флеш" попереджав, що російські окупанти почали запускати безпілотники "Шахед" ("Герань") і "Гербера" з новими китайськими радіомодемами.

Такі радіомодеми ЗС РФ дозволяють "Шахедам" та "Герберам", які одночасно знаходяться у небі, створювати розгалужену мережу зв'язку, яку дуже важко придушити засобами радіоелектронної боротьби. Інформація передається одразу через всі модеми прямо до Росії. Завдяки цьому росіяни можуть отримувати важливі розвідувальні дані, а також керувати безпілотниками у режимі реального часу.

Нагадаємо, що росіяни вперше прикріпили ракети до безпілотників, які запустили по Україні. На "Шахеди" встановили ракету Р-60 до "Шахеда" класу "повітря-повітря", яку до цього запускали з літаків та вертольотів РФ — МіГ-29, МіГ-31, Су-24, Мі-24 тощо.

1 грудня стало відомо, що ССО ЗСУ завдали ударів по району зберігання і пуску ударних БпЛА типу Shahed поблизу мису Чауда в тимчасово окупованому Криму.