ЗСУ отримають дрон, який "несеться" зі швидкістю 200 км/год: які БпЛА РФ може наздогнати

Новий український дрон-перехоплювач Air Pro може перебувати у повітрі більш як годину і наздоганяти ціль на швидкості понад 200 км/год. Безпілотник здатен дістати як розвідувальні БпЛА Збройних сил Російської Федерації, так і ударні дрони, які загрожують інфраструктурним об'єктам.

Покращена версія перехоплювача працює удвічі довше і має швидкість, на чверть вищу, ніж попередня, розповіли на сторінці Facebook виробника "Генерал Черешня". Новий виріб назвали "флагманським" і пояснили, що він наздожене та зіб'є російські цілі вздовж лінії фронту.

З'ясувалось, що Air Pro вже пройшов кодифікацію в Міноборони України й підрозділи ЗСУ зможуть ним скористатись через платформи Brave1 market та DOT-Chain. У дописі також перелічили, які дрони ЗС РФ зможе знешкодити новий виріб:

Mavic 3 (дальність 15-30 км, час у повітрі 46 хв, швидкість 76 км/год), Autel (20-25 км, 30-40 хв, 70 км/год);

Привет-82 (30 км, 30-40 хв, 80-140 км/год), "Молнія" (30-40 км, 40 хв, 120 км/год);

ZALA (50-120 км, 2–4 год, 80-120 км/год), Supercam (50-240 км, 1,5-4 год, 65–120 км/год), "Орлан" (120 км, 10-16 год, 90-150 км/год);

Lancet (40-70 км,40-60 хв, 110 км/год);

Герані — Герань-2 (2000-2500 км, 6–8 год, 150–180 км/год), Герань-3 (800-1000 км, 2-3 год, 300-370 км/год).

Дрони ЗСУ - які характеристики дрона Air Pro Фото: Генерал Черешня

На порталі виробника вказано, що в AIR PRO-перехоплювача та AIR-перехоплювача дальність виявлення цілі складає 1,5 км, дальність/висота польоту — 6 км, але новіша версія швидша і може довше працювати.

Дрони ЗСУ — деталі нових розробок

Раніше Фокус писав про новий дрони ЗСУ, здатний полювати та збивати російські "Шахеди". Ідеться про квадрокоптер Bullet від "Генерала Черешні". Розробники повідомили, що безпілотник розганяється до більш як 300 км/год, і це підтверджується даними телеметрії. Крім того, у жовтні 2025 року ця ж компанія розповіла Bloomberg про успіхи попередньої версії БпЛА Air. З'ясувалось, що протягом року дрон знешкодив понад 5 тис. російських БпЛА на лінії фронту.

Тим часом волонтерська спільнота розповіла про дрон-перехоплювач Sting, який наздогнав та підірвав два реактивних ударних безпілотники "Герань-3", навантажених до 100 кг вибухівки кожен. При цьому у листопаді стало відомо про рекорд швидкості, встановлений Sting-ом: він розігнався до 315 км/год.

Нагадуємо, 2 грудня представник спільної навчально-інноваційної програми НАТО-Україна пояснив, на якому етапі розробка дронів для збиття КАБів і чому існуючі проєкти провалили тестування у бойових умовах.