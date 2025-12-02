Схожі на "Шахеди": чому провалились тести дронів-перехополювачі КАБів РФ, — ЗСУ

Розробники випробували на лінії фронту дрони-перехоплювачі, які мали б знешкодити російську керовану авіабомбу, розповів представник навчально-інноваційного центру НАТО-Україна. Завдання розробників — перехопити ціль, яка схожа на "Шахед", але летить в 3-7 разів швидше.

Російські керовані авіабомби рухаються зі швидкістю 200-400 м/с, і тому вимагають інших засобів протидії, ніж "Шахеди", пояснив національним представник ЗСУ у Спільному центрі НАТО-Україна (JATEC), полковник Валерій Вишнівський у розмові з медіа УНІАН.

Вишнівський відповів на питання, чи проводились тести засобів ППО, які могли б протидіяти КАБам. З його слів, випробування провели у бойових умовах, але поки що немає позитивних результатів.

"Тести перехоплень бомб були. [Тести відбулись] на лінії зіткнення і [бомби були] у бойовому спорядженні. Але поки нам там ще нічим похвастатись", — сказав він.

Військовий також пояснив, у чому полягає проблема з розробкою засобів протидії КАБам, які, на перший погляд, схожі на "Шахеди", оскільки також є плануючими літаючими апаратами. Україна має можливості виявити та відстежити рух авіабомби. Але дрони-камікадзе летять зі швидкістю 200 км/год і ЗСУ вже мають засоби для їхнього перехоплення. А швидкість КАБів — 200-400 м/с [720-1440 км/год — ред.]. Це означає, що перехоплювач повинен рухатись з такою ж швидкістю, але її поки не досягнули.

"Різниця у швидкості. Потрібен дрон-перехоплювач відповідної швидкості. Тобто потрібно в рази збільшити швидкість саме засобів перехоплення", — додав полковник.

Засоби ППО України — що відомо про перехоплювачі КАБів

Міноборони України розповіло про випробування перехоплювачів КАБів, які у жовтні відбулись на полігоні у Франції. Під час випробувань тестували роботу комплексу ППО — радару, дрона-перехоплювача та програмного забезпечення з ШІ. З'ясувалось, що в умовах полігону вдалось уразити ціль. Відомство також повідомило, що провело конкурс серед 40 компаній-виробників і доручило розробку трьом найкращим: Alta Ares (Франція, алгоритми виявлення цілі), Tytan Technologies (Німеччина, система перехоплення), ATREYD (Франція, використання рою дронів).

Зазначимо, Генштаб ЗСУ повідомив, що у жовтні-листопаді вдалось знешкодити близько 100 КАБів: які засоби ППО використовували, не вказується. Аналітики порталу Defense Express озвучили кілька можливих варіантів, як могли діяти Сили оборони. Серед них — знищення літаків РФ прямо на аеродромах, щоб вони не могли піднятись в повітря та запустити авіабомбу. Інший варіант — зенітні ракети, але у цьому контексті виникає питання ціни: чи не надто дорогою виявиться зброя, яка збиватиме дешеві КАБи РФ.

Нагадуємо, 12 листопада медіа Budiness Insider розповіло про випробування в Україні новітньої системи ППО від Atreyd, у якій FPV-дрони шикуватимуться на шляху польоту "Шахедів" РФ.