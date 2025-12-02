Похожи на "Шахеды": почему провалились тесты дронов-перехватчиков КАБов РФ, — ВСУ

Разработчики испытали на линии фронта дроны-перехватчики, которые должны были бы обезвредить российскую управляемую авиабомбу, рассказал представитель учебно-инновационного центра НАТО-Украина. Задача разработчиков — перехватить цель, которая похожа на "Шахед", но летит в 3-7 раз быстрее.

Российские управляемые авиабомбы движутся со скоростью 200-400 м/с, и поэтому требуют других средств противодействия, чем "Шахеды", пояснил национальным представитель ВСУ в Совместном центре НАТО-Украина (JATEC), полковник Валерий Вишневский в разговоре с медиа УНИАН.

Вишневский ответил на вопрос, проводились ли тесты средств ПВО, которые могли бы противодействовать КАБам. По его словам, испытания провели в боевых условиях, но пока нет положительных результатов.

"Тесты перехватов бомб были. [Тесты состоялись] на линии соприкосновения и [бомбы были] в боевом снаряжении. Но пока нам там еще нечем похвастаться", — сказал он.

Відео дня

Военный также объяснил, в чем заключается проблема с разработкой средств противодействия КАБам, которые, на первый взгляд, похожи на "Шахеды", поскольку также являются планирующими летающими аппаратами. Украина имеет возможности обнаружить и отследить движение авиабомбы. Но дроны-камикадзе летят со скоростью 200 км/ч и ВСУ уже имеют средства для их перехвата. А скорость КАБов — 200-400 м/с [720-1440 км/ч — ред.]. Это означает, что перехватчик должен двигаться с такой же скоростью, но ее пока не достигли.

"Разница в скорости. Нужен дрон-перехватчик соответствующей скорости. То есть нужно в разы увеличить скорость именно средств перехвата", — добавил полковник.

Средства ПВО Украины — что известно о перехватчиках КАБов

Минобороны Украины рассказало об испытаниях перехватчиков КАБов, которые в октябре состоялись на полигоне во Франции. Во время испытаний тестировали работу комплекса ПВО — радара, дрона-перехватчика и программного обеспечения с ИИ. Выяснилось, что в условиях полигона удалось поразить цель. Ведомство также сообщило, что провело конкурс среди 40 компаний-производителей и поручило разработку трем лучшим: Alta Ares (Франция, алгоритмы обнаружения цели), Tytan Technologies (Германия, система перехвата), ATREYD (Франция, использование роя дронов).

Отметим, Генштаб ВСУ сообщил, что в октябре-ноябре удалось обезвредить около 100 КАБов: какие средства ПВО использовали, не указывается. Аналитики портала Defense Express озвучили несколько возможных вариантов, как могли действовать Силы обороны. Среди них — уничтожение самолетов РФ прямо на аэродромах, чтобы они не могли подняться в воздух и запустить авиабомбу. Другой вариант — зенитные ракеты, но в этом контексте возникает вопрос цены: не слишком ли дорогим окажется оружие, которое будет сбивать дешевые КАБы РФ.

Напоминаем, 12 ноября медиа Budiness Insider рассказало об испытаниях в Украине новейшей системы ПВО от Atreyd, в которой FPV-дроны будут выстраиваться на пути полета "Шахедов" РФ.