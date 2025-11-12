"Стена дронов" против "шахедов": в ВСУ заработает системы, в которой оператор будет управлять 100 БпЛА

Вооруженные силы Украины станут первыми в мире тестировщиками "стены из дронов", которая защитит украинцев от атак дронов-камикадзе "Шахед" и управляемых авиабомб (КАБов) Вооруженных сил Российской Федерации. "Стена" будет состоять из роя беспилотников, которые будут подниматься в воздух по команде ИИ и оператора. Российские средства поражения будут подрываться в воздухе, поскольку наталкиваются на своеобразное "минное поле", рассказали разработчики.

Во время тестирования новейшей системы ПВО проверят, сможет ли один оператор управлять сотней дронов, рассказало медиа Business Insuder. Систему создала компания Atreyd (Франция). При этом защитные БпЛА работают без GPS и будут стоить несколько тысяч долларов, питаясь от батареек.

Представитель Atreyd рассказал медиа о принципе работы секретной разработки, которую будут испытывать в Украине. Выяснилось, что противодействие "Шахедам" и КАБам будет происходить в несколько этапов:

обнаружение целей с помощью сети датчиков, установленных на территориях, над которыми, вероятно, будет лететь российское оружие;

когда вражеская цель приближается, стартует рой FPV-дронов, которые стоят наготове на специальных пусковых платформах;

дроны летят в направлении, в котором, как показывают датчики, движется условный "Шахед", и располагаются определенным образом в пространстве, формируя "сетку";

когда "Шахед" пролетает через "сетку", то дроны взрываются, как мины;

если FPV-дрон не сработал во время текущей атаки ВС РФ, его можно использовать повторно. Кроме того, система ИИ в режиме реального времени определяет точку установки "сети" и ее конфигурацию, и вносит изменения, если есть необходимость.

В статье перечислили ряд преимуществ, которыми обладает новая система перехвата. Среди них — низкая стоимость (FPV стоит несколько сотен долларов в противовес зенитной ракете), масштабируемость (можно развернуть на любых площадях), устойчивость к глушению РЭБ (есть готовая 3D-карта местности), возможность повторного использования FPV, есть защита от "дружественного огня".

"Один солдат обычно может управлять 100 дронами, и им не нужна какая-то специальная квалификация, а также не нужно быть опытным пилотом дрона", — пояснили в Atreyd.

Система прошла первые испытания и уже находится в Украине. Ее развернут в течение нескольких ближайших недель и сначала защитят объекты инфраструктуры, а затем — на линии фронта. Текущий вариант — наземный, но готовят версию для развертывания на кораблях и в воздухе, рассказал представитель Atreyd.

"Развертывание стены из дронов станет первым известным случаем введения в действие защиты такого типа в любом конфликте, что предоставит Украине новый уровень защиты от усиления российских воздушных атак", — написало медиа BI.

Компания не уточнила, где именно развернут первую "стену дронов". Также нет фотографий, которые бы показали, как выглядит новая система ПВО.

Атаки "Шахедов" РФ — детали

Отметим, в ночь на 8 ноября ВС РФ запустили по Украине 458 дронов различных типов, которые атаковали с трех полигонов на северо-востоке (Брянск, Орел, Миллерово) и с двух на юге (Приморско-Ахтарск и оккупированный Крым). Как сообщили Воздушные силы ВСУ, удалось сбить или обезвредить 406 беспилотников: действовала авиация, ЗРК, мобильные огневые группы, дроны-перехватчики.

Напоминаем, в США для борьбы с иранскими дронами создали зенитные ракеты с лазерным наведением, которые стоят до 25 тыс. долл.