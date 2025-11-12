"Стіна дронів" проти "шахедів": в ЗСУ запрацює системи, в якій один оператор керуватиме 100 БпЛА

Збройні сили Україні стануть першими у світі тестувальниками "стіни з дронів", яка захистить українців від атак дронів-камікадзе "Шахед" та керованих авіабомб (КАбів) Збройних сил Російської Федерації. "Стіна" складатиметься з рою безпілотників, які здійматимуться в повітря по команді ШІ та оператора. Російські засоби ураження будуть підриватись у повітрі, оскільки натрапляють на своєрідне "мінне поле", розповіли розробники.

Під час тестування новітньої системи ППО перевірять, чи зможе один оператор керувати сотнею дронів, розповіло медіа Business Insuder. Систему створила компанія Atreyd. При цьому захисні БпЛА працюватимуть без GPS, коштуватимуть кілька тисяч доларів та живитимуться від батарейок.

Представник Atreyd розповів медіа про принцип роботи секретної розробки, яку випробовуватимуть в Україні. З'ясувалось, що протидія "Шахедам" і КАБам відбуватиметься в кілька етапів:

виявлення цілей за допомогою мережі датчиків, встановлених на територіях, над якими, ймовірно, летітиме російська зброя;

коли ворожа ціль наближається, стартує рій FPV-дронів, які стоять напоготові на спеціальних пускових платформах;

дрони летять у напрямку, в якому, як показують датчики, рухається умовний "Шахед", та розташовуються певним чином у простору, формуючи "сітку";

коли "Шахед" пролітає через "сітку", то дрони вибухають, наче міни;

якщо FPV-дрон не спрацював під час поточної атаки ЗС РФ, його можна використати повторно. Крім того, система ШІ у режимі реального часу визначає точку встановлення "сіті" та її конфігурацію, і вносить зміни, якщо є потреба.

У статті перелічили низку переваг, яку має нова система перехоплення. Серед них — низька вартість (FPV коштує кілька сотень доларів на противагу зенітній ракеті), масштабованість (можна розгорнути на будь-яких площах), стійкість до глушіння РЕБ (є готова 3D-карта місцевості), можливість повторного використання FPV, є захист від "дружнього вогню".

"Один солдат зазвичай може керувати 100 дронами, і їм не потрібна якась спеціальна кваліфікація, а також не потрібно бути досвідченим пілотом дрона", — пояснили в Atreyd.

Система пройшла перші випробування і вже перебуває в Україні. Її розгорнуть протягом кількох найближчих тижнів і спершу захистять об'єкти інфраструктури, а потім — на лінії фронту. Поточний варіант — наземний, але готують версію для розгортання на кораблях та у повітрі, розповів представник Atreyd.

"Розгортання стіни з дронів стане першим відомим випадком введення в дію захисту такого типу в будь-якому конфлікті, що надасть Україні новий рівень захисту від посилення російських повітряних атак", — написало медіа BI.

Компанія не уточнила, де саме розгорнуть першу "стіну дронів". Також немає фотографій, які б показали, як виглядає нова система ППО.

Атаки "Шахедів" РФ — деталі

Зазначимо, в ніч на 8 листопада ЗС РФ запустили по Україні 458 дронів різних типів, які атакували з трьох полігонів на північному сході (Брянськ, Орел, Міллерово) та з двох на півдні (Приморсько-Ахтарськ та окупований Крим). Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, вдалось збити чи знешкодити 406 безпілотників: діяла авіація, ЗРК, мобільні вогневі групи, дрони-перехоплювачі.

Нагадуємо, у США для боротьби з іранськими дронами створили зенітні ракети з лазерним наведенням, які коштують до 25 тис. дол.