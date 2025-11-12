Лазерні ракети проти "шахедів": як некеровані Gydra-70 перетворились на високоточні APKWS (фото)

Американські компанії протягом 10 років створили два варіанти дешевих ракет з лазерним наведенням APKWS, які прилаштували до винищувача F-16 та установок Vampire. І тепер цією зброєю Україна збиває російські "Шахеди". Аналітики розповіли, як змінили некеровану ракету Hydra-70, щоб вона навчилась знищувати безпілотники.

Коли на полі бою почало літати все більше дронів, з'явилась потреба у створенні засобів ураження, які були б дешевими порівняно з цілями, проти яких їх застосовуватимуть, ідеться в огляді на порталі "Мілітарний". Це питання розв'язали завдяки програмам APKWS та APKWS ІІ, над якими працювали кілька американських компаній. Основою розробок стала некерована ракета Hydra-70, до якої прилаштували крила та систему лазерного наведення, пояснили аналітики.

У статті розповідається про те, що між охочими взятись до розробки нової зброї відбувся конкурс для отримання замовлення від уряду США. Перше тестування ракет проти дронів відбулось у 2019 році — через п'ять років після початку робіт. Вже у 2024 році американська армія використовувала ці засоби ураження проти іранських дронів. З'ясувалось, що в основі ракети — Hydra-70, яку укомплектували системою наведення та голівкою самонаведення (ПАГСН — напівактивна лазерна головка самонаведення).

Ракети ППО ЗСУ — які особливості APWKS та APWKS ІІ

На порталі пояснили, які особливості мають ракети APWKS та APWKS ІІ: чим вони схожі та чим відрізняються.

Ракета APWKS:

розподілена голівка самонаведення (Distributed Aperture Semi-Active Laser Seeker, DASALS), яка складається з чотирьох датчиків на розсувних крилах;

наведення відбувається по лазерному променю, який проєктується зовнішньою системою;

є дистанційний підривник;

максимальна відстань, на якій ракета може помітити лазерну пляму, — до 2 миль (3,2 км);

дальність ураження — з вертольота 5 км, з літака 12 км. Зауважується, що дальність більша на 30% порівняно з некерованою ракетою.

Одна з переваг нової зенітної ракети — модульність: блок наведення та контролю вставляється між двигуном та бойовою частиною.

Ракети ППО ЗСУ - як виглядає ракета APWKS з ПАГСН WGU-59B Фото: Мілітарний

Ракета APWKS ІІ:

з'явилась дворежимна система наведення — по лазерному променю (одна ракета — одна ціль) та по інфрачервоному випромінюванню (режим "вистрелив і забув");

оновлення програмного забезпечення системи наведення.

Нові можливості зенітної ракети "значно покращать скорострільність і, відповідно, можливість відбивати масовані атаки", ідеться у статті.

"Мілітарний" також повідомив, що ціна блоку наведення — 15-20 тис. дол., а ракети в цілому — 25 тис. дол. Можливості компанії-виробника BAE Systems — до 20 тис. комплектів на рік. Також зауважується, що ЗСУ використовують дешеві зенітні ракети, починаючи з 2023 року: ідеться про мобільні системи Vampire, які можуть здійснити залп чотирма керованими ракетами.

Ракети ППО ЗСУ - як виглядає ракета APWKS ІІ Фото: Мілітарний

Зазначимо, у червні Фокус опублікував переклад статті The National Interest про "саморобні" ракети ППО. Ішлося про ракети Р-73 класу "повітря-повітря", які Україна почала застосовувати для знищення рою дронів ЗС РФ, які атакували важливі об'єкти. При цьому ракети запускав ЗРК "Оса-АКМ", який зазвичай стріляє стандартними ракетами 9М33.

Нагадуємо, 11 листопада на порталі TWZ розповіли про нову зенітну ракету, яка буде значно дешевша за Patriot вартістю 4-6 млн дол.