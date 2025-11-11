США отримають нову ракету ППО на базі ERAM для України: у 8 разів дешевше Patriot, — TWZ

Військово-повітряні сили США оголосили конкурс концепцій у рамках програми Counter-Air Missile Program (CAMP), метою якої є створення відносно недорогої ракети протиповітряної оборони. За задумом американських військових, ціна перехоплювача має бути не вищою за 500 тис. доларів, а її виробництво на рівні 1000 одиниць на рік.

Про подробиці ініціативи американських ВПС розповіли оглядачі профільного ресурсу The War Zone. Повідомляється, що програма CAMP спиратиметься на напрацювання, які використовуються в інших американських проєктах дешевих крилатих засобів, включно з ініціативами, пов'язаними з Extended Range Attack Munition (ERAM).

З цієї нагоди аналітики Defense Express зазначили, то ініціатива CAMP просувається насамперед ERAM — проєкту, який США розробляють спеціально для України. При цьому в ній залучено кілька підрядників, включно з Zone 5 Technologies і CoAspire. А вартість одиниці таких крилатих ракет оцінюють приблизно в 250 тис. доларів, що й стало орієнтиром для подальших рішень щодо зниження ціни.

Технічні деталі

Було зазначено, що ракета CAMP повинна мати модульну конструкцію і поєднувати доступну вартість з технологічністю. Очікується, що її можна буде запускати як з наземних майданчиків, так і з повітряних платформ. Однак конкретні тактико-технічні вимоги програми поки що не розкриваються.

У документації згадуються тільки загальні вимоги до модульної архітектури та поєднання "технологічності з доступною ціною". Експерти зазначають, що підсумкова вартість CAMP може опуститися нижче заявленої планки в разі досягнення цільових обсягів виробництва — до 3 500 ракет на рік (для порівняння — ракети Patriot коштують 4-6 млн дол. і випускають 500 од. на рік).

Щодо ціни майбутнього CAMP, то її можна порівняти з наявними боєприпасами: наприклад, AIM-9X Sidewinder, що використовується США понад 20 років, коштує в діапазоні кількох сотень тисяч доларів. Масштабне виробництво CAMP має забезпечити нижчу собівартість, що і є ключовою метою програми.

Раніше ми докладно писали про систему ERAM, яка створена для ураження цілей на дистанції до 500 км. Зазначалося, що в рамках програми над ракетою працюють компанії Zone 5 Technologies і CoAspire.

Іншими словами ERAM — це не одна ракета, а проєкт, під яким ховаються дві різні системи повітряного базування для тактичної авіації.