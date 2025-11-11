США получат новую ракету ПВО на базе ERAM для Украины: в 8 раз дешевле Patriot, — TWZ

Военно-воздушные силы США объявили конкурс концепций в рамках программы Counter-Air Missile Program (CAMP), целью которой является создание относительно недорогой ракеты противовоздушной обороны. По задумке американских военных, цена перехватчика должна быть не выше 500 тыс. долларов, а ее производство на уровне 1000 единиц в год.

О подробностях инициативы американских ВВС рассказали обозреватели профильного ресурса The War Zone. Сообщается, что программа CAMP будет опираться на наработки, использующиеся в других американских проектах дешевых крылатых средств, включая инициативы, связанные с Extended Range Attack Munition (ERAM).

По этому случаю аналитики Defense Express отметили, то инициатива CAMP продвигается прежде всего ERAM — проекта, который США разрабатывают специально для Украины. При этом в ней задействованы несколько подрядчиков, включая Zone 5 Technologies и CoAspire. А стоимость единицы таких крылатых ракет оценивается порядка 250 тыс. долларов, что и стало ориентиром для дальнейших решений по снижению цены.

Технические детали

Было отмечено, что ракета CAMP должна иметь модульную конструкцию и сочетать доступную стоимость с технологичностью. Ожидается, что ее можно будет запускать как с наземных площадок, так и с воздушных платформ. Однако конкретные тактико-технические требования программы пока не раскрываются. ​​

В документации упоминаются только общие требования к модульной архитектуре и сочетанию "технологичности с доступной ценой". Эксперты отмечают, что итоговая стоимость CAMP может опуститься ниже заявленной планки в случае достижения целевых объемов производства — до 3 500 ракет в год (для сравнения — ракеты Patriot стоят 4-6 млн дол. и выпускается 500 ед. в год).

Что касается цена будущего CAMP, то она сопоставляется с существующими боеприпасами: например, AIM-9X Sidewinder, используемая США более 20 лет, стоит в диапазоне нескольких сотен тысяч долларов. Масштабное производство CAMP должно обеспечить более низкую себестоимость, что и является ключевой целью программы.

Ранее мы подробно писали о системе ERAM, которая создана для поражения целей на дистанции до 500 км. Отмечалось, что в рамках программы над ракетою работают компании Zone 5 Technologies и CoAspire.

Иными словам ERAM – это не одна ракета, а проект, под которым скрываются две разных системы воздушного базирования для тактической авиации.