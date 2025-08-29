Два варианта ERAM для ВСУ: эксперты рассказали о важных деталях ракетных программ США

Агентство по сотрудничеству в области безопасности и обороны США (DSCA) выдало разрешение Украине на закупку дальнобойных вооружений под названием Extended Range Attack Munition (ERAM). Как выяснилось, ERAM – это не одна ракета, а проект, под которым скрываются две разных системы воздушного базирования для тактической авиации.

Related video

Речь идет о поставках до 3350 крылатых ракет с сопутствующим оборудованием и услугами на сумму до 825 млн долларов. Как сообщили обозреватели Defense Express, финансирование будет обеспечено не только Киевом, но и союзниками – Данией, Нидерландами, Норвегией, а также США в рамках программы Foreign Military Financing. При этом окончательная стоимость может быть ниже за счет сокращения количества оружия или комплектации.

Ракеты ERAM — две системы в одном проекте

Отдельно аналитиками было отмечено, что в проект ERAM входят две системы вооружения — ракета RAACM от компании CoAspire и Rusty Dagger от компании Zone 5 Technologies.

Обе ракеты относятся к классу боеприпасов весом около 500 фунтов (227 кг), с дальностью полета примерно 400 км, скоростью порядка 0,6 Маха и высокой точностью поражения. Средняя расчетная стоимость одной ракеты в рамках программы ERAM составляет около 246,2 тыс. долларов.

Боеприпас RAACM

Созданная компанией CoAspire, ракета была представлена на учениях Sea Air Space 2025. По оценкам специалистов, именно она имеет высокие шансы попасть в Украину первой.

Оружие имеет габариты стандартной управляемой авиабомбы MK-82 или GBU-38 массой 227 кг, что позволяет использовать ее на всех самолетах, рассчитанных на этот тип боеприпаса. Среди подтвержденных платформ — F-15E Strike Eagle, F/A-18 Hornet, F-16 Fighting Falcon и F-35 Lightning II.

Важно

Три тысячи ракет ERAM, но с ограничениями: изменит ли войну в Украине новое оружие США

Примечательно, что разработчики создавали RAACM с прицелом на экономическую эффективность и экспортный потенциал. Поэтому в ее изготовлении активно применяли технологии 3D-печати. Конструкция ракеты включает крылатый планер, турбореактивный двигатель, боевую часть и систему наведения, обеспечивающую точное поражение целей. Разработчики отмечают, что модульная архитектура позволяет в будущем создавать более крупные варианты, пригодные для пуска с воздушных, морских и наземных платформ.

Демонстрация испытаний ракеты RAACM

Rusty Dagger

Что касается Rusty Dagger от Zone 5 Technologies, то эта разработка пока менее публична. Компания участвует в конкурсе Enterprise Test Vehicle (ETV) для ВВС США, где данная ракета демонстрировалась как перспективное решение. По заявлениям разработчиков, дальность ее полета может достигать 900 км, но этот показатель, предположительно, без учета боевой части.

Особенностью оружия является использование не только спутниковой навигации, но и систем TERCOM/DSMAC или визуальной навигации. Ракета выполнена с применением технологий малозаметности – радиопрозрачные материалы, оптимизированная форма корпуса и скрытое размещение сопла двигателя.

Видеообзор на ракету Rusty Dagger

Напомним, заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь сообщил, что оружие ERAM — это фактически усовершенствованная корректируемая авиабомба. Дальность действия боеприпаса достигает 450 км, что позволяет поражать цели далеко за линией фронта.