Три тысячи ракет ERAM, но с ограничениями: изменит ли войну в Украине новое оружие США

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп не выделял средств на военную помощь Украине, которая сопротивляется Российской Федерации. Впрочем, в августе 2025 года Белый дом разрешил украинцам и союзникам заплатить 200 млн долл. за ремонт гаубиц М777. При этом ожидания Киева — ежемесячная покупка оружия на 1 млрд долл. Если Вашингтон будет устанавливать ограничения на применение своего оружия, то поможет ли оно украинцам на фронте?

Предоставив Украине современные ракеты ERAM, Трамп надеется убедить Владимира Путина в том, что Америка может помешать России выиграть войну.

В Дональде Трампе живут две личности: талантливый шоумен и человек, который не умеет проигрывать. Трамп наконец понял, что его заклятый предшественник, президент Джо Байден, поставил его в ужасное положение относительно войны в Украине. Поскольку реального конца этому конфликту не видно, Трамп ищет путь урегулирования путем переговоров.

Фокус перевел обзор аналитика по безопасности Брендона Вайхерта на National Interest, в котором говорится о ракетах ERAM и других аспектах военной помощи США Украине. В статье "Трамп только что пообещал Украине 3350 ракет дальнего радиуса действия. Будут ли они иметь значение?" аналитик ответил на вопрос, способно ли новое оружие изменить ход российско-украинской войны.

Ракеты ERAM и действия Трампа

Трамп отчаянно пытается выглядеть жестким по отношению к России

Как опытный переговорщик, Трамп хорошо знаком с понятием "рычаг влияния" и до некоторой степени понимает, что в случае с Украиной у него практически нет таких рычагов. Без рычага влияния он не сможет добиться благоприятного завершения конфликта. Именно из-за желания избежать обвинений в проигрыше Украины он продолжает продавать Киеву современное американское оружие, даже несмотря на то, что сам Трамп и его ближайшее окружение понимают: военным путем в этой войне не победить.

Поэтому урегулирование — единственный вариант. Чтобы убедить Россию, что у Америки есть рычаги влияния, Трамп устроил шоу, передавая все более современное оружие ослабленным украинским вооруженным силам. Но Кремль, который сам не новичок в переговорах, знает правила этой игры и, судя по всему, совсем не боится.

Именно в этом ключе администрация Трампа недавно одобрила продажу Украине 3350 крылатых ракет Extended Range Attack Munition (ERAM). Это решение направлено на укрепление потенциала Украины в нанесении дальнобойных ударов на четвертом году войны. Ракеты ERAM, относительно новое пополнение в арсенале западной помощи, являются недорогим и потенциально высокоэффективным решением, разработанным для быстрого производства и развертывания.

Но из-за оперативных ограничений, логистических проблем и более широкой стратегической динамики, работающей против Вооруженных сил Украины, эти системы вряд ли смогут кардинально изменить ход войны в пользу Украины. Иными словами, это пустая трата времени, ресурсов и дипломатического капитала со стороны администрации Трампа — призрачная попытка получить рычаги влияния на Россию.

Технические характеристики ракеты ERAM

ERAM — это крылатая ракета воздушного базирования, разработанная в рамках программы ВВС США (USAF) для нанесения экономически эффективных и точных ударов на большие расстояния. Разработанная для массового производства, ERAM удовлетворяет потребность в экономных боеприпасах в затяжных конфликтах, таких как война в Украине.

Технические характеристики ERAM впечатляют. Она имеет радиус действия до 460 км, что позволяет украинским войскам наносить удары глубоко в тыл противника с безопасного расстояния. Летя на дозвуковой скорости, ракета достигает целей за счет незаметности и точности. Помимо наземных целей, ракета может быть адаптирована для противокорабельных и, потенциально, противовоздушных задач, что делает ее гибким оружием для борьбы с различными угрозами. Ее конструкция основана на проверенных системах, таких как GBU-31/B Joint Direct Attack Munition (JDAM), включая навигацию с помощью GPS и инерционные системы для полета в условиях препятствий.

Самым большим преимуществом ракеты для ВСУ, испытывающих финансовые трудности, является ее относительно низкая цена. ERAM значительно дешевле, чем высокотехнологичные альтернативы вроде JASSM-ER, и предназначена для быстрого производства, что позволяет осуществлять крупномасштабные поставки для поддержания высокого темпа операций. Эта доступность имеет решающее значение для Украины, которая в течение трех лет войны сталкивалась с постоянной нехваткой боеприпасов. Такие характеристики делают ERAM потенциально важным инструментом для срыва работы российской логистики и атак на командные центры и военно-морские силы в Черном море, тем самым расширяя сферу влияния Украины в спорных районах.

Оценив стоимость сделки в 850 миллионов долларов, администрация Трампа вскоре официально одобрила продажу 3350 ракет ERAM Украине [ориентировочно — по 250 тыс. долл. за ракету]. Поставки должны начаться в течение нескольких недель, а первые партии прибудут уже через шесть недель после одобрения. Однако полное развертывание может занять месяцы или даже годы, в зависимости от темпов производства и обучения украинских летчиков.

Почему ERAM не поможет Украине

Несмотря на многообещающие характеристики ERAM, несколько факторов ограничивают ее потенциал влияния на развитие событий в Украине.

Во-первых, Пентагон незаметно ввел новые ограничения на использование Украиной американских боеприпасов, запретив Киеву применять дальнобойные ракеты из США для нанесения ударов вглубь России. Эта политика, направленная на предотвращение эскалации конфликта и поощрение мирных переговоров, ограничивает ERAM оборонительными функциями на территории Украины или в приграничных регионах, что сводит на нет ценность ее дальнобойных возможностей.

Конечно, Украина по-прежнему наносит удары по сердцу России с помощью дальнобойного оружия, в основном отечественного производства. Хотя эти атаки наносят ущерб России, они не останавливают ее войну против Украины. Россия просто имеет достаточную стратегическую глубину, чтобы противостоять таким атакам.

Более того, количество F-16, предоставленных Украине, слишком мало, чтобы иметь какое-то влияние. К тому же это старые модели самолетов. Другие проблемы включают ограниченную подготовку летчиков и уязвимость ракет перед мощной российской ПВО. Несмотря на то, что Пентагон позиционирует поставку ERAM Украине как способ избежать риска для украинских F-16, факт остается фактом: российские системы противовоздушной обороны С-400 и патрульные истребители могут перехватить запуски или уничтожить носители, ограничивая эффективность вылетов.

Количество F-16, предоставленных Украине, слишком мало, чтобы иметь какое-то влияние Фото: Bloomberg

Существуют и проблемы с количеством и адаптацией ERAM. Хотя 3350 ракет звучит впечатляюще, большая территория России и адаптивная тактика, такая как перемещение ресурсов и укрепление позиций, ослабят их влияние. Предыдущие поставки таких вооружений, как ATACMS, принесли тактические победы, но не смогли остановить войну на истощение, в которой многое решают преимущество в живой силе и артиллерии.

Динамика войны благоприятна для России из-за истощения Украины, проблем с набором новобранцев и экономических проблем. ERAM не может решить эти системные проблемы. Это пластырь на глубокую рану.

Поскольку Трамп настаивает на переговорах, эта помощь кажется скорее символической, чем решающей. Продажа ERAM является конкретным обязательством по обороне Украины, предоставляя ей расширенные и доступные возможности. Но ограничения на удары, оперативные препятствия и устоявшийся характер конфликта гарантируют, что эти поставки не повлияют на исход войны. Трамп рискует выставить США еще более беспомощными, когда поставки ракет не повлияют на исход войны. Для долгосрочных результатов в войне в Украине лучшей стратегией остается дипломатия.

Об авторе

Брендон Дж. Вайхерт — аналитик по национальной безопасности National Interest, бывший сотрудник Конгресса и геополитический аналитик, который пишет для The Washington Times, Asia Times и The-Pipeline. Автор книг Winning Space: How America Remains a Superpower, Biohacked: China's Race to Control Life и The Shadow War: The Shadow War: Iran's Quest for Supremacy.