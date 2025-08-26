Загадочные ракеты ERAM: что на самом деле США собираются поставлять Украине

Related video

НИ ОДНОГО ДНЯ БЕЗ РАССКАЗА О НОВЫХ РАКЕТАХ!

В этот раз о довольно загадочных американских ракетах ERAM, которые в количестве 3 000 единиц будут поставляться в Украину через 6 недель. Публикаций этой новости множество. А я решил отреагировать потому, что сразу возникла путаница.

Значительное количество наших СМИ позиционируют класс этой ракеты как "воздух-поверхность" и указывают дальность полета 240–450 км с дозвуковой скоростью, боевая часть — 220 кг. Это выглядит как некий аналог уже хорошо знакомой "Скальп/Шторм Шедоу". Соответственно, ERAM расшифровывается как Extended Range Attack Munition.

Даже с ограничением, о котором сообщают в СМИ, что удары по целям на территории РФ надо согласовывать с Пентагоном, такая ракета нам бы очень пригодилась. Потому что британско-французских ракет у нас мало.

Однако существует и другой вариант — ракеты RIM-174 SM-6 ERAM, и здесь ERAM означает уже Extended Range Active Missile. Тогда речь о зенитных ракетах увеличенной дальности, которые тоже могут использоваться по наземным целям. И дальность тоже будет до 450 км.

RIM-174 SM-6 ERAM — замечательная ракета. Если ее действительно можно запускать с самолетов, которые есть у нас в наличии, то она способна сбивать вражеские бомбардировщики, атакующие КАБами наши прифронтовые города, без вхождения украинских самолетов в зону вражеской ПВО.

Но тогда непонятной становится оговорка, что ракету нельзя будет использовать по целям на исторической территории врага без разрешения Пентагона. Дело в том, что RIM-174 SM-6 ERAM не ориентируется по координатам GPS, она сначала управляется радиолучем, а затем собственной активной головкой самонаведения. Поэтому никакое разрешение для нее не имеет смысла.

Короче, понятно, что многое не понятно. Кроме того, что высокотехнологичные ракеты любой классификации нам очень нужны. И лучше всего, в пакете со сменой американского главы Пентагона, о чем пишут уже давно. Потому что телеведущий П. Хегсет, который в США выполняет функцию министра обороны, давно и системно сдерживает военную помощь Украине. Это когда он не занят распространением тайной информации через открытые мессенджеры.

НА ФОТО: типичное представление ракеты ERAM в украинских СМИ.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

