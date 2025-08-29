Два варіанти ERAM для ЗСУ: експерти розповіли про важливі деталі ракетних програм США

Агентство зі співробітництва в галузі безпеки та оборони США (DSCA) видало дозвіл Україні на закупівлю далекобійних озброєнь під назвою Extended Range Attack Munition (ERAM). Як з'ясувалося, ERAM — це не одна ракета, а проєкт, під яким ховаються дві різні системи повітряного базування для тактичної авіації.

Йдеться про постачання до 3350 крилатих ракет із супутнім обладнанням і послугами на суму до 825 млн доларів. Як повідомили оглядачі Defense Express, фінансування буде забезпечено не тільки Києвом, а й союзниками — Данією, Нідерландами, Норвегією, а також США в рамках програми Foreign Military Financing. При цьому остаточна вартість може бути нижчою за рахунок скорочення кількості зброї або комплектації.

Ракети ERAM — дві системи в одному проєкті

Окремо аналітиками було зазначено, що в проєкт ERAM входять дві системи озброєння — ракета RAACM від компанії CoAspire і Rusty Dagger від компанії Zone 5 Technologies.

Обидві ракети належать до класу боєприпасів вагою близько 500 фунтів (227 кг), з дальністю польоту приблизно 400 км, швидкістю близько 0,6 Маха і високою точністю ураження. Середня розрахункова вартість однієї ракети в рамках програми ERAM становить близько 246,2 тис. доларів.

Боєприпас RAACM

Створена компанією CoAspire, ракета була представлена на навчаннях Sea Air Space 2025. За оцінками фахівців, саме вона має високі шанси потрапити в Україну першою.

Зброя має габарити стандартної керованої авіабомби MK-82 або GBU-38 масою 227 кг, що дає змогу використовувати її на всіх літаках, розрахованих на цей тип боєприпасу. Серед підтверджених платформ — F-15E Strike Eagle, F/A-18 Hornet, F-16 Fighting Falcon і F-35 Lightning II.

Примітно, що розробники створювали RAACM з прицілом на економічну ефективність і експортний потенціал. Тому в її виготовленні активно застосовували технології 3D-друку. Конструкція ракети включає крилатий планер, турбореактивний двигун, бойову частину і систему наведення, що забезпечує точне ураження цілей. Розробники зазначають, що модульна архітектура дає змогу в майбутньому створювати більші варіанти, придатні для пуску з повітряних, морських і наземних платформ.

Rusty Dagger

Що стосується Rusty Dagger від Zone 5 Technologies, то ця розробка поки що менш публічна. Компанія бере участь у конкурсі Enterprise Test Vehicle (ETV) для ВПС США, де ця ракета демонструвалася як перспективне рішення. За заявами розробників, дальність її польоту може досягати 900 км, але цей показник, вірогідно, буде бойової частини.

Особливістю зброї є використання не лише супутникової навігації, а й систем TERCOM/DSMAC або візуальної навігації. Ракета виконана із застосуванням технологій малопомітності — радіопрозорі матеріали, оптимізована форма корпусу і приховане розміщення сопла двигуна.

Нагадаємо, заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь повідомив, що зброя ERAM — це фактично вдосконалена коректована авіабомба, що коригується. Дальність дії боєприпасу сягає 450 км, що дає змогу уражати цілі далеко за лінією фронту.