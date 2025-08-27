"Покращений КАБ" і тиск на Кремль: що змінять ERAM у війні проти РФ, — експерт

Новина про рішення США продати Україні 3 350 новітніх ракет ERAM (Extended Range Attack Munition) вартістю близько 850 млн доларів була сприйнята в українському та міжнародному інфопросторі стримано. Головний скепсис пов'язаний із тим, що адміністрація Дональда Трампа, найімовірніше, не дозволить застосовувати зброю на території Росії, обмежуючи її використання тільки в межах окупованих територій.

Related video

Заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь пише, що розглядати поставки варто глибше, оскільки вони можуть істотно змінити оперативну ситуацію для ЗСУ.

ERAM: у чому важливість постачання зброї

Самусь зазначає, що ERAM — це фактично вдосконалена коректована коригована авіабомба (КАБ), вагою 270 кг з модулем планування, системою наведення і власним двигуном. Дальність дії боєприпасу сягає 450 км, що дає змогу вражати цілі далеко за лінією фронту. А модульна конструкція дає можливість застосовувати ERAM з різних платформ: F-16, МіГ-29, Су-27, Су-24, Mirage 2000 та інших літаків ВПС України.

"Саме таких інструментів (тобто далекобійних КАБів) для ураження російської військової інфраструктури, що забезпечує наступальний рух ЗС РФ, фактично з грудня 2023 року критично не вистачає ЗСУ", — переконаний експерт.

На думку аналітика, постачання такої кількості боєприпасів (3350 одиниць) з 1 жовтня 2025 року свідчить про серйозність намірів США за умови європейського співфінансування.

Обмеження застосування ERAM

Боєприпаси ERAM стануть потужним інструментом ураження цілей на окупованих територіях, але навряд чи будуть дозволені для атак на російську територію. Річ у тім, що глава Білого дому робить ставку на переговори з Путіним і бачить обмеження України в застосуванні зброї як частину свого "мирного плану".

Тим часом масове застосування ERAM дасть змогу:

знищувати командні пункти, склади, логістику й аеродроми противника на всій глибині фронту, включно з Кримом;

істотно знизити можливості ЗС РФ для наступальних дій;

підвищити безпеку українських пілотів завдяки застосуванню зброї поза зоною дії ППО та авіації противника.

Цей вид озброєння, крім перерахованих вище переваг, доповнить інші види далекобійних засобів ураження, які нещодавно були представлені Україною. Йдеться про ракети "Фламінго" і "Довгий Нептун" — завдяки своїм характеристикам вони дозволять завдавати ударів по об'єктах у глибокому тилу РФ, які раніше були недосяжними.

Важливо

Далі за Tomahawk і Storm Shadow: на яку зброю схожа ракета "Фламінго" та які має аналоги (відео)

За словами експерта, саме ці розробки можуть стати ключем до тиску на Кремль та інструментом для Києва в переговорах.

"Здатність України самостійно масово бити ракетами по Росії продемонструє наявність на руках президента Зеленського "козирних карт", про які так завжди турбується Трамп. Крім того, будь-які спроби Трампа заборонити Україні бити по російській території можуть бути використані Києвом як аргумент для підвищення ставок у мирному процесі", — підкреслив Самусь.

Нагадаємо, далекобійна крилата ракета Р-360 "Довгий Нептун" стала новим словом у військовій технології України. У своїх оцінках нової системи озброєння аналітики відзначають важливу деталь — якщо раніше Україна завдавала далекобійних ударів за допомогою безпілотних систем, здатних нести до 100 кг вибухівки, то бойова частина модернізованої ракети Р-360 досягає 150 кг.