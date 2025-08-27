"Улучшенный КАБ" и давление на Кремль: что изменят ERAM в войне против РФ, — эксперт

Новость о решении США продать Украине 3 350 новейших ракет ERAM (Extended Range Attack Munition) стоимостью около 850 млн долларов было воспринято в украинском и международном инфопространстве сдержанно. Главный скепсис связан с тем, что администрация Дональда Трампа, по всей вероятности, не разрешит применять оружие по территории России, ограничивая их использование только в пределах оккупированных территорий.

Заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь пишет, что рассматривать поставки стоит глубже, поскольку они могут существенно изменить оперативную ситуацию для ВСУ.

ERAM: в чем важность поставок оружия

Самусь отмечает, что ERAM — это фактически усовершенствованная корректируемая авиабомба (КАБ), весом 270 кг с модулем планирования, системой наведения и собственным двигателем. Дальность действия боеприпаса достигает 450 км, что позволяет поражать цели далеко за линией фронта. А модульная конструкция дает возможность применять ERAM с разных платформ: F-16, МиГ-29, Су-27, Су-24, Mirage 2000 и других самолетов ВВС Украины.

"Именно таких инструментов (т.е. дальнобойных КАБов) для поражения российской военной инфраструктуры, обеспечивающей наступательное движение ВС РФ, фактически с декабря 2023 года критически не хватает ВСУ", — убежден эксперт.

По мнению аналитика, поставка такого количества боеприпасов (3350 единиц) с 1 октября 2025 года свидетельствует о серьезности намерений США при условии европейского софинансирования.

Ограничение применения ERAM

Боеприпасы ERAM станут мощным инструментом поражения целей на оккупированных территориях, но вряд ли будут разрешены для атак на российскую территорию. Дело в том, что глава Белого дома делает ставку на переговоры с Путиным и видит ограничение Украины в применении оружия как часть своего "мирного плана".

Между тем массовое применение ERAM позволит:

уничтожать командные пункты, склады, логистику и аэродромы противника на всей глубине фронта, включая Крым;

существенно снизить возможности ВС РФ для наступательных действий;

повысить безопасность украинских пилотов за счет применения оружия вне зоны действия ПВО и авиации противника.

Данный вид вооружения, кроме вышеперечисленных преимуществ, дополнит другие виды дальнобойных средств поражения, которые недавно были представлены Украиной. Речь идет о ракетах "Фламинго" и "Длинный Нептун" — благодаря своим характеристикам они позволят наносить удары по объектам в глубоком тылу РФ, которые ранее были недосягаемыми.

Важно

По словам эксперта именно эти разработки могут стать ключом к давлению на Кремль и инструментом для Киева в переговорах.

"Способность Украины самостоятельно массово бить ракетами по России продемонстрирует наличие на руках президента Зеленского "козырных карт", о которых так всегда беспокоится Трамп. Кроме того, любые попытки Трампа запретить Украине бить по российской территории могут быть использованы Киевом как аргумент для повышения ставок в мирном процессе", — подчеркнул Самусь.

Напомним, дальнобойная крылатая ракета Р-360 "Длинный Нептун", стала новым словом в военной технологии Украины. В своих оценках новой системы вооружения аналитики отмечают важную деталь — если ранее Украина наносила дальнобойные удары с помощью беспилотных систем, способных нести до 100 кг взрывчатки, то боевая часть модернизированной ракеты Р-360 достигает 150 кг.