Доступное и дальнобойное: украинские аналитики представили детальный обзор систем ERAM

В последнее время в информационном пространстве активно обсуждалась тема предоставления Украине американских дальнобойных систем воздушного базирования ERAM — это боеприпасы RAACM от компании CoAspire и Rusty Dagger от компании Zone 5 Technologies. По мнению аналитиков, в мире начинают понимать тонкости современной полномасштабной войны, поэтому США пошли путем создания доступного, но весьма эффективного оружия.

Related video

Появление американской программы ERAM (Extended Range Attack Munition) отражает стратегический поворот в военной доктрине США, пишет “Милитарный”. Если раньше акцент делался на создании дорогостоящих высокотехнологичных систем, то теперь ключевой задачей стало производство массовых и относительно недорогих боеприпасов, которые могут обеспечить превосходство в условиях полномасштабной войны.

Системы ERAM: доступность и возможности

Системы ERAM созданы для поражения целей на дистанции до 500 км. В рамках программы над ракетою работают компании Zone 5 Technologies и CoAspire.

Вариант ракеты от CoAspire — RAACM (Rapidly Adaptable Affordable Cruise Missile) — имеет массу 250 кг, оснащается комбинированной проникающей и фугасной боевой частью. Ключ к эффективности — точность до 10 метров по вероятному круговому отклонению и навигация, а также устойчивость к активному радиоэлектронному противодействию.

Боеприпас имеет дозвуковую скорость до 200 м/с, а ее габариты соответствуют свободнопадающей авиабомбе Mk 82 и высокоточному варианту GBU-38 (JDAM) весом 227 кг.

Примечательно, что в конструкции широко применяются технологии 3D-печати, что значительно снижает себестоимость.

Демонстрация ракеты RAACM

Параллельно Zone 5 продвигает аналогичный проект Rusty Dagger. Спецификация данного оружия пока не раскрывается, но по концепции система близка к RAACM: это та же философия максимальной простоты, унификации и низкой цены.

В августе 2025 года администрация президента Дональда Трампа одобрила продажу Украине 3 350 ракет ERAM в составе пакета помощи на 850 млн долларов. Финансирование возьмут на себя Дания, Нидерланды, Норвегия и США. Поставки предусмотрены в течение шести недель после одобрения, при этом каждый пуск потребует отдельного разрешения Пентагона — чтобы контролировать риски ударов по целям на территории РФ.

Демонстация ракеты Rusty Dagger

ERAM для Украины

В августе 2025 года администрация президента США Дональда Трампа одобрила продажу Украине 3 350 боеприпасов ERAM в составе пакета помощи на 850 млн долларов. Финансирование возьмут на себя Дания, Нидерланды, Норвегия и США.

Отдельно было отмечено, что каждый запуск данных систем потребует отдельного разрешения Пентагона, чтобы контролировать риски ударов по целям на территории РФ.

Несмотря на заявленные характеристики важным аспектом остается массовость производства данного вида вооружения. Но производственная часть ERAM пока скромна: Пентагон ожидает производство в 1000 единиц в два года, а это около 42 ракет в месяц.

При этом серийная сборка стартовала весной 2025-го: в IIІ квартале текущего года пошли изделия по программе зарубежных военных продаж (Foreign Military Sales или FMS), а в IV квартале — поставки для вооруженных сил США.

Альтернативные программы

Параллельно в США продолжаются разработки альтернативных решений, таких как Gray Wolf — проект недорогой дозвуковой крылатой ракеты для группового применения. Он прошел первые летные испытания еще в 2020 году и стал концептуальной основой для будущих массовых систем.

Крылатая ракета Grey Wolf на истребителе F-16 Фото: USAF

Кроме того, подразделение Defense Innovation Unit (DIU) развивает более масштабный проект ETV (Enterprise Test Vehicle), цель которого создание миллиона дешевых ракет с дальностью до 1800 км и стоимостью 150 тысяч долларов за единицу, тогда как современные JASSM-ER обходятся в 1,2–1,5 млн долларов.

В заключение авторы материала пришли к выводу, что для Украины поставка ERAM означает доступ к новому классу вооружений, который сочетает относительную дешевизну и высокую эффективность. При этом боеприпасы можно адаптировать под разные платформы и оснащать различными боевыми частями.

Напомним, по мнению военного эксперта Михаила Самуся, вооружение типа ERAM — это фактически усовершенствованная корректируемая авиабомба (КАБ), весом 270 кг с модулем планирования, системой наведения и собственным двигателем. По его словам такие боеприпасы станут мощным инструментом поражения целей на оккупированных территориях.