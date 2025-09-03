Доступне і далекобійне: українські аналітики представили детальний огляд систем ERAM

Останнім часом в інформаційному просторі активно обговорювалася тема надання Україні американських далекобійних систем повітряного базування ERAM — це боєприпаси RAACM від компанії CoAspire і Rusty Dagger від компанії Zone 5 Technologies. На думку аналітиків, у світі починають розуміти тонкощі сучасної повномасштабної війни, тому США пішли шляхом створення доступної, але вельми ефективної зброї.

Поява американської програми ERAM (Extended Range Attack Munition) відображає стратегічний поворот у військовій доктрині США, пише "Мілітарний". Якщо раніше акцент робили на створенні дорогих високотехнологічних систем, то тепер ключовим завданням стало виробництво масових і відносно недорогих боєприпасів, які можуть забезпечити перевагу в умовах повномасштабної війни.

Системи ERAM: доступність і можливості

Системи ERAM створені для ураження цілей на дистанції до 500 км. У рамках програми над ракетою працюють компанії Zone 5 Technologies і CoAspire.

Варіант ракети від CoAspire — RAACM (Rapidly Adaptable Affordable Cruise Missile) — має масу 250 кг, оснащується комбінованою проникаючою і фугасною бойовою частиною. Ключ до ефективності — точність до 10 метрів за ймовірним круговим відхиленням і навігація, а також стійкість до активної радіоелектронної протидії.

Боєприпас має дозвукову швидкість до 200 м/с, а її габарити відповідають авіабомбі Mk 82, що вільно падає, і високоточному варіанту GBU-38 (JDAM) вагою 227 кг.

Примітно, що в конструкції широко застосовуються технології 3D-друку, що значно знижує собівартість.

Демонстрація ракети RAACM

Паралельно Zone 5 просуває аналогічний проєкт Rusty Dagger. Специфікацію цієї зброї поки не розкривають, але за концепцією система близька до RAACM: це та сама філософія максимальної простоти, уніфікації та низької ціни.

У серпні 2025 року адміністрація президента Дональда Трампа схвалила продаж Україні 3 350 ракет ERAM у складі пакета допомоги на 850 млн доларів. Фінансування візьмуть на себе Данія, Нідерланди, Норвегія та США. Постачання передбачені протягом шести тижнів після схвалення, при цьому кожен пуск потребуватиме окремого дозволу Пентагону — щоб контролювати ризики ударів по цілях на території РФ.

Демонстація ракети Rusty Dagger

ERAM для України

У серпні 2025 року адміністрація президента США Дональда Трампа схвалила продаж Україні 3 350 боєприпасів ERAM у складі пакета допомоги на 850 млн доларів. Фінансування візьмуть на себе Данія, Нідерланди, Норвегія та США.

Окремо було зазначено, що кожен запуск цих систем потребуватиме окремого дозволу Пентагону, щоб контролювати ризики ударів по цілях на території РФ.

Попри заявлені характеристики, важливим аспектом залишається масовість виробництва цього виду озброєння. Але виробнича частина ERAM поки що скромна: Пентагон очікує на виробництво 1000 одиниць за два роки, а це близько 42 ракет на місяць.

При цьому серійне складання стартувало навесні 2025-го: у IIІ кварталі поточного року пішли вироби за програмою закордонних військових продажів (Foreign Military Sales або FMS), а в IV кварталі — постачання для збройних сил США.

Альтернативні програми

Паралельно у США тривають розробки альтернативних рішень, таких як Gray Wolf — проєкт недорогої дозвукової крилатої ракети для групового застосування. Він пройшов перші льотні випробування ще 2020 року і став концептуальною основою для майбутніх масових систем.

Крилата ракета Grey Wolf на винищувачі F-16 Фото: USAF

Крім того, підрозділ Defense Innovation Unit (DIU) розвиває більш масштабний проєкт ETV (Enterprise Test Vehicle), який має на меті створення мільйона дешевих ракет з дальністю до 1800 км і вартістю 150 тисяч доларів за одиницю, тоді як сучасні JASSM-ER обходяться в 1,2-1,5 млн доларів.

На закінчення автори матеріалу дійшли висновку, що для України постачання ERAM означає доступ до нового класу озброєнь, що поєднує відносну дешевизну і високу ефективність. При цьому боєприпаси можна адаптувати під різні платформи та оснащувати різними бойовими частинами.

Нагадаємо, на думку військового експерта Михайла Самуся, озброєння типу ERAM — це фактично вдосконалена коректована коригована авіабомба (КАБ), вагою 270 кг з модулем планування, системою наведення і власним двигуном. За його словами такі боєприпаси стануть потужним інструментом ураження цілей на окупованих територіях.